Frankfurt nad Mohanom 13. mája (TASR) - Eurozóna už dosiahla najnižší bod svojho hospodárskeho poklesu a je pripravená na oživenie v 3. štvrťroku. Uviedol to viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos.



Po rozsiahlych blokádach na zabránenie šírenia nového koronavírusu, pre ktoré sa však Európa prepadla do najhoršej povojnovej recesie, začínajú štáty eurozóny konečne postupne otvárať podniky.



No aj napriek zlepšovaniu situácie ECB vo svojej projekcii považuje za nepravdepodobné, že by sa výkon hospodárstva bloku vrátil na úroveň pred pandémiou skôr ako v roku 2022.



„Myslím si, že sme dosiahli dno poklesu,“ uviedol Guindos v online diskusii, ktorú usporiadala španielska univerzita ESADE Alumni Annual Gathering.



ECB je na čele boja s krízou a zaviazala sa tento rok kúpiť dlhopisy eurozóny za viac ako 1 bilión eur, pretože vlády musia zvýšiť pôžičky, aby udržali svoje ekonomiky nad vodou. Strážcovia európskej meny zároveň ponúkli bankám veľkorysé podmienky pôžičiek v snahe udržať poskytovanie úverov firmám a domácnostiam.