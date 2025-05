Agentúra EÚ pre azyl: Žiadostí Sýrčanov je najmenej za desať rokov

Brusel 5. mája (TASR) - Počet žiadostí Sýrčanov o azyl v Európskej únii, Švajčiarsku a Nórsku vo februári klesol na najnižšiu úroveň za viac ako desať rokov. Vyplýva to z údajov Agentúry Európskej únie pre azyl (EUAA), podľa ktorých Sýrčania podali vo februári 5000 žiadostí, čo predstavuje pokles o 34 percent v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



K tomuto poklesu došlo po decembrovom zvrhnutí dlhoročného prezidenta Bašára Asada. Po jeho zosadení sa moci v Sýrii, kde od roku 2011 zúrila občianska vojna, chopili islamisti.



„Najnovšie údaje o azyle ukazujú, aká dôležitá je pre Európu stabilita v iných regiónoch,“ povedal komisár EÚ pre vnútorné veci a migráciu Magnus Brunner.



Od Asadovho zvrhnutia sa do Sýrie vrátili státisíce ľudí, ktorí pre situáciu vo svojej domovine hľadali útočisko v zahraničí, uviedla Organizácia Spojených národov (OSN).



EÚ spolu so Švajčiarskom a Nórskom vo februári prijala dokopy približne 69.000 žiadostí o azyl. Podľa EUAA ide o pokračovanie klesajúceho trendu, ktorý sa začal v októbri 2024. Sýrčania, ktorí dlhodobo predstavovali najpočetnejšiu skupinu žiadateľov, boli treťou najpočetnejšou skupinou za Venezuelčanmi a Afgancami.



Sýrčanov žiadajúcich a azyl najčastejšie prijímalo Francúzsko, nasledovalo Španielsko a Nemecko, ktoré bolo roky ich najčastejšou cieľovou destináciou, píše AFP.



EUAA v správe zverejnenej na svojej internetovej stránke uviedla, že celkovo viac žiadostí o azyl než Nemecko tentoraz prijalo Francúzsko aj Španielsko. Vo Francúzsku predstavovali Haiťania a Ukrajinci spolu pätinu všetkých žiadateľov. V Španielsku dominovali medzi žiadateľmi Venezuelčania.