Eva Pavlová predstavila svoj tím, chce sa venovať zraniteľným skupinám

Praha 11. augusta (TASR) - Po prvom polroku v role českej prvej dámy predstavila Eva Pavlová svoj poradný tím. Spresnila aj oblasti, ktorým sa chce vo svojej neoficiálnej funkcii venovať. Okrem samoživiteľov a seniorov plánuje svoju pozornosť zamerať na zdravotnú a náhradnú rodinnú starostlivosť. V piatok to uviedol Pražský hrad, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Po zvolení Petra Pavla za prezidenta si Eva Pavlová predsavzala, že sa bude verejne zastávať zraniteľných skupín obyvateľov a bude upozorňovať na témy, ktoré ich trápia," pripomenul Pražský hrad s tým, že na naplnenie týchto cieľov potrebuje odborníkov.



Členmi jej poradného tímu sa stanú napríklad generál v zálohe František Maleninský, zakladateľka PR agentúry, ktorá sa venuje vzdelávaniu lekárskych aj nelekárskych odborov Lilly Ahou Král či riaditeľka domu detí a mládeže v Aši Eva Holečková. "Požiadala som ich, aby sa podieľali na mojej práci, pretože rozumejú presne tým oblastiam, ktorým sa chceme venovať. Títo ľudia neváhajú obetovať svoj čas, znalosti a know-how, aby mohli prispieť k dobrej veci," komentovala zloženie svojho tímu Pavlová.



Prezidentova manželka už počas predvolebnej kampane avizovala, že by sa chcela aj na základe vlastnej skúsenosti venovať problémom, ktorým čelia rodičia-samoživitelia. Zamerať sa plánovala aj na seniorov. Počas niekoľkých mesiacov v role prvej dámy k týmto oblastiam pridala ďalšie dve témy, ktoré sú podľa nej naliehavé. Ide o oblasť zdravotnej a náhradnej rodinnej starostlivosti.



Podľa Pražského hradu má Pavlová príležitosť stretávať sa s členmi pacientských organizácií či lekármi, počas čoho zbiera podnety, ako by sa mohla zlepšiť náročná situácia v ich odboroch. Niektoré nápady chce predstaviť na jeseň. V pláne je napríklad vznik webových stránok, kde by ľudia našli "prvú pomoc" vo svojich zložitých životných situáciách. Tím prvej dámy tiež pracuje na vzniku nadačného fondu.