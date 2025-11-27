< sekcia Zahraničie
EVAKUÁCIA V PRAHE: Došlo k masívnemu úniku plynu
Incident sa stal pri výkopových prácach.
Autor TASR
Praha 27. novembra (TASR) - V pražskej štvrti Nusle došlo vo štvrtok ráno k masívnemu úniku plynu. Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému. Ľudia z okolitých budov sa evakuujú, zastavená je všetka doprava vrátane MHD. Na sociálnej sieti X to uviedli pražskí hasiči, informuje spravodajkyňa TASR.
Incident sa stal pri výkopových prácach. Podľa hovorcu pražských hasičov Vojtěcha Rotschedla bola na mieste nameraná koncentrácia plynu na dolnej hranici výbušnosti. Hasiči koncentráciu merajú aj v okolitých budovách. Na sieti X uviedli, že z bezpečnostných dôvodov bola nariadená evakuácia okolitých budov.
Na mieste je tiež polícia. „Zasahujeme pri masívnom úniku plynu pri výkopových prácach v Jaromírovej ulici v Prahe 4. Ulica je uzavretá pre akúkoľvek dopravu vrátane električkovej. Obmedzenie pravdepodobne potrvá niekoľko hodín,“ uviedla na sieti X.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Zasahujeme u masivního úniku plynu při výkopových pracích v Jaromírově ulici v Praze 4. Ulice je uzavřena pro veškerou dopravu, včetně tramvajové. Omezení potrvá pravděpodobně několik hodin. Na místě zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému. #policiepha pic.twitter.com/N170OQng4u— Policie ČR (@PolicieCZ) November 27, 2025
