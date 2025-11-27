Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Zahraničie

EVAKUÁCIA V PRAHE: Došlo k masívnemu úniku plynu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Incident sa stal pri výkopových prácach.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 27. novembra (TASR) - V pražskej štvrti Nusle došlo vo štvrtok ráno k masívnemu úniku plynu. Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému. Ľudia z okolitých budov sa evakuujú, zastavená je všetka doprava vrátane MHD. Na sociálnej sieti X to uviedli pražskí hasiči, informuje spravodajkyňa TASR.

Incident sa stal pri výkopových prácach. Podľa hovorcu pražských hasičov Vojtěcha Rotschedla bola na mieste nameraná koncentrácia plynu na dolnej hranici výbušnosti. Hasiči koncentráciu merajú aj v okolitých budovách. Na sieti X uviedli, že z bezpečnostných dôvodov bola nariadená evakuácia okolitých budov.

Na mieste je tiež polícia. „Zasahujeme pri masívnom úniku plynu pri výkopových prácach v Jaromírovej ulici v Prahe 4. Ulica je uzavretá pre akúkoľvek dopravu vrátane električkovej. Obmedzenie pravdepodobne potrvá niekoľko hodín,“ uviedla na sieti X.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom