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Evakuáciu pre požiare neďaleko Madridu nariadili ďalším tisícom ľudí
Španielska polícia zároveň v piatok oznámila, že zadržala muža podozrivého zo spôsobenia tohto rozsiahleho požiaru.
Autor TASR
Madrid 24. júla (TASR) - Španielske úrady v piatok nariadili evakuáciu ďalších 7000 ľudí z nových obcí západne od španielskej metropoly Madrid, ktoré ohrozujú lesné požiare. Španielska polícia zároveň v piatok oznámila, že zadržala muža podozrivého zo spôsobenia tohto rozsiahleho požiaru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Obyvatelia zasiahnutých dedín dostali núdzové varovné správy priamo do svojich mobilných telefónov. Najnovšie opatrenia nadväzujú na predošlé nariadenia v madridskom regióne, kde už predtým muselo opustiť svoje domovy alebo zostať vnútri so zatvorenými oknami a dverami najmenej 19.000 ľudí.
Španielska polícia zároveň v piatok oznámila zadržanie muža pre podozrenie, že požiar z nedbalosti zapríčinil. Podľa vyšetrovateľov použil v extrémne suchom prostredí poľnohospodárske vozidlo, a to aj napriek prísnemu zákazu.
Civilná garda (Guardia Civil) na sociálnej sieti X uviedla, že v súvislosti s incidentom vyšetruje aj ďalšiu osobu. „Príčinou vzniku požiaru bolo závažné nedbanlivé konanie pri používaní ťažkej techniky v oblasti, kde to bolo prísne zakázané,“ spresnila polícia vo vyhlásení.
Evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov nariadili španielske úrady v dôsledku lesných požiarov medzičasom už najmenej 26.000 ľuďom.
Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav.
Ministerstvo vnútra v Madride varovalo, že v piatok budú panovať „mimoriadne nepriaznivé“ poveternostné podmienky, pričom silné nárazy vetra by mohli plamene ešte viac rozšíriť.
V Španielsku zhorelo tento rok už viac ako 125.000 hektárov pôdy. Rozsiahle požiare sužujú aj Francúzsko a Taliansko.
Obyvatelia zasiahnutých dedín dostali núdzové varovné správy priamo do svojich mobilných telefónov. Najnovšie opatrenia nadväzujú na predošlé nariadenia v madridskom regióne, kde už predtým muselo opustiť svoje domovy alebo zostať vnútri so zatvorenými oknami a dverami najmenej 19.000 ľudí.
Španielska polícia zároveň v piatok oznámila zadržanie muža pre podozrenie, že požiar z nedbalosti zapríčinil. Podľa vyšetrovateľov použil v extrémne suchom prostredí poľnohospodárske vozidlo, a to aj napriek prísnemu zákazu.
Civilná garda (Guardia Civil) na sociálnej sieti X uviedla, že v súvislosti s incidentom vyšetruje aj ďalšiu osobu. „Príčinou vzniku požiaru bolo závažné nedbanlivé konanie pri používaní ťažkej techniky v oblasti, kde to bolo prísne zakázané,“ spresnila polícia vo vyhlásení.
Evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov nariadili španielske úrady v dôsledku lesných požiarov medzičasom už najmenej 26.000 ľuďom.
Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav.
Ministerstvo vnútra v Madride varovalo, že v piatok budú panovať „mimoriadne nepriaznivé“ poveternostné podmienky, pričom silné nárazy vetra by mohli plamene ešte viac rozšíriť.
V Španielsku zhorelo tento rok už viac ako 125.000 hektárov pôdy. Rozsiahle požiare sužujú aj Francúzsko a Taliansko.