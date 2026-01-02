Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EVAKUOVALI 3000 DETÍ:Obce pri frontovej línii na Ukrajine čelia útokom

Na snímke hasiči zasahujú po raketovom útoku ruskej armády na ukrajinské mesto Charkov v piatok 2. januára 2026. Foto: TASR/AP

Rusko, ktoré v februári 2022 začalo inváziu na Ukrajine, postupne napreduje cez priemyselnú Dnepropetrovskú oblasť.

Autor TASR
Kyjev 2. januára (TASR) - Kyjev nariadil evakuovať tisíce detí a ich rodičov z obcí na frontovej línii v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti, kde postupujú ruské vojská, uviedol v piatok ukrajinský predstaviteľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Vzhľadom na zložitú bezpečnostnú situáciu bolo prijaté rozhodnutie o nútenej evakuácii viac ako 3000 detí a ich rodičov zo 44 obcí na fronte v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti,“ uviedol ukrajinský vicepremiér Olexij Kuleba na platforme Telegram. Podľa jeho slov prebiehajú evakuácie aj v Černihivskej oblasti, ktorá hraničí s Bieloruskom.

Od 1. júna bolo z oblastí na fronte evakuovaných celkovo 150.000 ľudí. Medzi nimi je takmer 18.000 detí a viac ako 5000 ľudí s obmedzenou mobilitou,“ uviedol Kuleba.

Rusko, ktoré v februári 2022 začalo inváziu na Ukrajine, postupne napreduje cez priemyselnú Dnepropetrovskú oblasť. V Záporožskej oblasti bol jeho postup zriedkavejší, no v posledných mesiacoch sa zrýchlil. Rusko vyhlasovalo, že obsadilo nové obce v oboch oblastiach, píše AFP.
