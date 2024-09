EVAKUOVALI VŠETKÝCH OBYVATEĽOV: Českú obec ohrozuje rieka Bečva

Praha 15. septembra (TASR) - Vedenie obce Troubky nad Bečvou okrese Přerov v Olomouckom kraji v nedeľu rozhodlo o evakuácii všetkých obyvateľov. Toto rozhodnutie bolo prijaté pre dramatické zvýšenie hladiny rieky Bečva. Podľa TASR o tom v nedeľu informoval spravodajský web iDNES.cz.



Sever iDNES.cz pripomenul, že Troubky sa v roku 1997 stali symbolom ničivých povodní, ktoré vtedy Česko zasiahli: voda tam zničila okolo 150 domov a pripravila o život deväť ľudí.



Českí meteorológovia uviedli, že hydrologicky najvážnejšia situácia pretrvávala v nedeľu popoludní na tokoch odvodňujúcich Jesenicko, Krnovsko, Opavsko, Ostravsko a Beskydy.



V stredných Čechách bol tretí povodňový stupeň v nedeľu popoludní vyhlásený na troch tokoch: k rieke Labe v Mělníku pribudla aj Doubrava v Žleboch a Botič pri Prahe.



Voda v riekach Mumlava, Jizerka, Jizera, Labe i Úpa v Krkonošiach začala v nedeľu popoludní mierne klesať, napriek tomu sú ich korytá stále plné vody a okolitá pôda je podmáčaná. Mnohé z ciest v horách sú uzavreté. Krkonošský národný park vyzval, aby si ľudia v najbližších dňoch neplánovali túry do hôr, lebo sprejazdnenie ciest si vyžiada dlhší čas.



Pre hornosliezske mesto Krnov, ktoré je odrezané od okolitého sveta, vypraví Moravsko-sliezsky kraj spoločne s hasičmi konvoj s humanitárnou pomocou - potravinami i pitnou vodou.



V meste Opava - v blízkosti mestských častí Palhanec a Karlovec - hrozí pretrhnutie hrázde na rieke Opava. Vedenie magistrátu tam preto nariadilo evakuáciu miestnych obyvateľov.



Žiakom materských a základných škôl v Opave a Krnove v pondelok zrušili vyučovanie. Viacero školských budov je totiž zaplavených. Keď sa v nich obnoví prevádzka, nie je jasné.



Nemocnice v Krnove letecky transportuje pacientov, ktorí nemôžu byť bez pľúcnej ventilácie, uviedol server iDNES.cz.



Na východe Čiech bolo v nedeľu popoludní bez dodávok elektrického prúdu 11.300 domácností, ráno ich bolo okolo 30.000. Väčšina z nich je v Královohradeckom kraji, a to na Trutnovsku a Náchodsku.



Pre extrémne nepriaznivú situáciu v Ostrave zrušili najväčší bezpečnostný festival v Európe - Dni NATO -, ktorý sa tam mal konať na budúci víkend.



Minister dopravy Martin Kupka v nedeľu informoval, že železničné spojenie do Ostravy bude zrejme prerušené celý nasledujúci týždeň.



Podľa predpovedí pondelok do Česka prinesie opäť dážď. Meteorológovia podľa spresnených modelov počítajú s tým, že najviac bude pršať v pohorí Šumava na hraniciach Česka, Rakúska a nemeckého Bavorska. Dážď sa ale nevyhne ani najpostihnutejším oblastiam v Olomouckom kraji. Intenzita zrážok bude ale nižšia ako v uplynulých dňoch. Meteorológovia upozornili, že v oblastiach postihnutých najintenzívnejšími zrážkami môže dochádzať k zosuvom pôdy.