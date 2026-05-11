Evakuovaní pasažieri dorazili do Británie a Holandska
Manchester/Eindhoven 10. mája (TASR) — Dva repatriačné lety zo španielskeho ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode MV Hondius, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, v nedeľu večer pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia trvajúce približne šesť týždňov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP a televíziu Sky News.
Britské lietadlo dopravilo z Tenerife do Manchestru 20 občanov Spojeného kráľovstva; podľa dostupných informácií sú všetci bez príznakov. Následne boli prevezení do zariadenia v areáli nemocnice Arrowe Park v grófstve Merseyside, kde zostanú 72 hodín pod prísnym epidemiologickým dohľadom. Toto zariadenie sa na účely karantény využívalo aj v roku 2020 na začiatku pandémie ochorenia COVID-19. Ak sa u pasažierov neobjavia symptómy, pôjdu do 45-dňovej domácej izolácie, uviedli britské zdravotnícke úrady.
Ďalší dvaja britskí pasažieri, ktorí majú dvojaké občianstvo, však do Británie neleteli a rozhodli zotrvať v karanténe inde. Jeden by sa mal vrátiť do Austrálie a druhý do USA.
V holandskom Eindhovene pristálo lietadlo s 26 pasažiermi a členmi posádky, z ktorých sú ôsmi občanmi Holandska, potvrdilo holandské ministerstvo zahraničných vecí. Ostatní cestujúci pochádzajú podľa španielskych úradov z Belgicka, Grécka, Nemecka, Guatemaly a Argentíny.
Holandské úrady oznámili, že všetci pasažieri budú v šesťtýždňovej karanténe. Občania Holandska budú môcť izoláciu absolvovať doma, zatiaľ čo cudzinci budú umiestnení do špecializovaného karanténneho zariadenia.
Španielska ministerka zdravotníctva Monica Garcíová večer uviedla, že v nedeľu bolo z výletnej lode MV Hondius evakuovaných a následne repatriovaných 94 ľudí 19 národností. Ďalej oznámila, že v pondelok odletia ďalšie dva lety do Austrálie a Holandska so šiestimi, respektíve osemnástimi ľuďmi. Na MV Hondius zostane 34 ľudí, s ktorými loď okolo 20.00 h SELČ odpláva do cieľovej destinácie v Holandsku. Majiteľ lode, spoločnosť Oceanwide Expeditions, oznámil, že po ukončení evakuácie sa plavidlo presunie s redukovanou posádkou do prístavu v Rotterdame.
Loď MV Hondius, plaviaca sa pod holandskou vlajkou, sa ocitla v centre pozornosti po tom, čo traja pasažieri zomreli v dôsledku infekcie hantavírusom. Dvaja chorí evakuovaní, ktorí dorazili do Holandska už skôr, sú hospitalizovaní a v stabilizovanom stave.
Hantavírus je endemický najmä v Argentíne, odkiaľ loď v apríli vyplávala. Neexistuje proti nemu vakcína ani špecifická liečba. Svetová zdravotnícka organizácia zdôraznila, že globálne riziko pre verejné zdravie je nízke a odmieta paralely s pandémiou COVID-19.
