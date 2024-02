Evakuovanú loď v Červenom mori majú odtiahnuť do Džibutska

Džibuti 22. februára (TASR) – Nákladná loď, ktorú v nedeľu v Adenskom zálive poškodil raketový útok húsíov, by mala byť tento týždeň odtiahnutá do Džibutska. Vo štvrtok to pre agentúru AFP vyhlásil Roy Khoury, výkonný riaditeľ spoločnosti Blue Fleet, ktorá loď prevádzkuje, informuje TASR.



"Loď bude odtiahnutá do Džibutska, zatiaľ však ešte nedorazil remorkér. Na miesto by mal doraziť do dvoch či troch dní," vyhlásil Khoury.



Rubymar je nákladná loď na sypaný náklad plaviaca sa pod vlajkou Belize. V nedeľu ju zasiahli dve rakety vypálené húsíjmi, začala naberať vodu a z nádrží uniká palivo. Khoury tvrdí, že riziko potopenia lode nie je vysoké, jej posádku napriek tomu evakuovali.



Loď preváža 22.000 ton horľavého hnojiva a džibutský úrad pre prístavy náklad označil za "veľmi nebezpečný". Do rovnakej triedy IMDG (medzinárodný kódex na označovanie nebezpečných tovarov) patrí aj dusičnan amónny. Jeho výbuch 4. augusta 2020 zničil prístav v libanonskom Bejrúte, vyžiadal si viac ako 200 obetí a zničil okolité štvrte.



Húsíovia od vlaňajšieho novembra útočia na lode v Červenom mori a v Adenskom zálive na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



Červeným morom prúdi približne 12 percent svetového námorného obchodu, Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj minulý mesiac varovala, že objem tovarov tam počas uplynulých dvoch mesiacov klesol o viac než 40 percent.