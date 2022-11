Exčlen skupiny Duran Duran Andy Taylor má rakovinu

Londýn 7. novembra (TASR) - Pôvodnému gitaristovi britskej poprockovej skupiny Duran Duran Andymu Taylorovi diagnostikovali štvrté štádium metastázujúcej rakoviny prostaty. Kapela to oznámila počas svojho slávnostného uvedenia do Rockandrollovej siene slávy, ktoré Taylor pre ochorenie vynechal. TASR o tom informuje na základe pondelkovej správy denníka The Guardian.



Andy Taylor sa mal na ceremónii opäť stretnúť s bývalými spoluhráčmi - spevákom Simonom Le Bonom, klávesistom Nickom Rhodesom, basgitaristom Johnom Taylorom a bubeníkom Rogerom Taylorom. Zo španielskeho ostrova Ibiza, kde momentálne žije, však pre zhoršený zdravotný stav nemohol odcestovať do Los Angeles.



Sobotňajšie podujatie malo byť prvým spoločným vystúpením tejto pätice od roku 2006, keď Taylor opustil skupinu počas nahrávania dodnes nevydaného albumu "Reportage". Hudobník pôsobil v Duran Duran v rokoch 1980-1986 a 2001-2006. V roku 2008 vydal knižnú autobiografiu "Wild Boy: My Life in Duran Duran".







"Pred viac ako štyrmi rokmi mi diagnostikovali metastatickú rakovinu prostaty v štvrtom štádiu. Mnoho rodín zažíva pomalý proces tejto choroby a my, samozrejme, nie sme výnimkou. Hoci súčasný stav bezprostredne neohrozuje môj život, neexistuje pre mňa už žiadna liečba," uviedol Taylor v liste, z ktorého citovala skupina.



Duran Duran sa sformovali v roku 1978 v Birminghame a stali sa poprednými predstaviteľmi hudobného žánru new wave. Skupina dosiaľ vydala 15 štúdiových albumov, na konte má hity ako "Rio", "Save a Prayer", "Wild Boys", "Ordinary World" či "Come Undone". Traja hudobníci napriek rovnakému priezvisku Taylor nie sú príbuznými.



Do Rockandrollovej siene slávy v sobotu uviedli aj Lionela Richieho, Pat Benatarovú, Eminema, Carly Simonovú, Eurythmics, Harryho Belafonteho, Judas Priest a Dolly Partonovú.