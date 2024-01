Exčlen sýrskych milícií dostal 12 rokov za zločiny proti ľudskosti

Haag 23. januára (TASR) - Holandský súd v pondelok odsúdil bývalého člena sýrskych milícií na 12 rokov väzenia za zločiny proti ľudskosti vrátane spolupáchateľstva na mučení spáchané počas vlády sýrskeho prezidenta Bašára Asada. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Tridsaťšesťročný muž narodený v Sýrii, ktorého identifikovali iba ako Mustafu A., bol "veliteľom" palestínskej ozbrojenej skupiny s názvom Jeruzalemské brigády Sýrie (Liwá al-Kuds). Ide o zoskupenie lojálne Asadovej vláde, uviedol súd v holandskom Haagu.



Členovia týchto milícií boli podľa súdu vinní z vojnových zločinov ako drancovanie a násilie voči civilistom, ako aj nezákonné väznenie civilistov.



Odsúdený Mustafa A. sa ešte v roku 2013 podieľal na zatknutí muža z palestínskeho utečeneckého tábora blízko sýrskeho mesta Aleppo, ktorý sa považoval za stúpenca opozície.



Palestínčana mali odvliecť z domu pred očami jeho rodiny a odovzdať do rúk tajnej služby sýrskeho vojenského letectva, kde ho podrobili brutálnemu mučeniu, uviedol súd.



Súd dodal, že Mustafa A. vedel o neslávne známych praktikách tejto tajnej služby, ktoré často vyústili do smrti zadržiavaných osôb. Na základe tejto skutočnosti súd dospel k záveru, že odsúdený Sýrčan bol spoluvinníkom pri mučení, spresňuje AFP.



Mustafa A. požiadal v roku 2020 o azyl v Holandsku. O dva roky neskôr bol zatknutý v meste Kerkrade na juhu krajiny.



Napriek tomu, že dané činy boli vykonané v Sýrii, holandský sudca objasnil, že holandský súd o nich môže rozhodnúť, pretože ide o medzinárodné zločiny a Mustafa A. sa nachádza v Holandsku.



Ide o prvý prípad, keď v prípade porušovania ľudských práv rozhodol súd v Holandsku, a podľa AFP to môže otvoriť cestu k trestnému stíhaniu ďalších podozrivých v krajine.



Počas vojny v Sýrii, ktorá sa začala brutálnym potlačením protivládnych protestov v roku 2011, prišlo o život zrejme viac než pol milióna ľudí. Milióny ďalších museli opustiť svoje domovy.