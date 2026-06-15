< sekcia Zahraničie
Poľské tajné služby vraj nedokážu odhaliť agentov vo vlastných radoch
Šwierczek vyzval na rozsiahlu reformu spravodajských služieb.
Autor TASR
Varšava 15. júna (TASR) - Poľské spravodajské služby podľa bývalého dôstojníka Agentúry vnútornej bezpečnosti (ABW) Marka Šwierczeka dlhodobo nedokážu odhaľovať agentov cudzích mocností vo vlastných radoch a vykazujú vážne systémové nedostatky. Uviedol to v pondelkovom rozhovore pre denník Rzeczpospolita, informuje varšavský spravodajca TASR.
Šwierczek označil Poľsko v tejto súvislosti za anomáliu, keďže za 35 rokov fungovania služieb nebol od pádu komunizmu podľa neho odhalený žiadny významný ruský agent pôsobiaci priamo v ich štruktúrach. Poukázal pritom na prípady odhalených agentov v službách viacerých západných krajín aj Estónska.
Za jednu z hlavných príčin považuje spôsob budovania personálnej politiky po roku 1990. Tvrdí, že v službách sa postupne vytvoril systém kariérneho postupu závislý od politických nominácií, čo podľa neho oslabovalo odborné kontrolné mechanizmy a vnútornú bezpečnosť inštitúcií.
Podľa bývalého dôstojníka by vážne prípady trestne stíhaných alebo podozrivých bývalých príslušníkov spravodajských služieb mali viesť k rozsiahlej bezpečnostnej analýze ich kontaktov a možných rizík pre štát.
Vojenská kontrarozviedka SKW vo februári zadržala pracovníka ministerstva obrany pre podozrenie zo spolupráce so zahraničnými tajnými službami. Na základe neoficiálnych zdrojov agentúry PAP zadržaná osoba pracovala na Oddelení obrannej stratégie a plánovania. Podľa portálu Onet muža podozrievali zo spolupráce s ruskými tajnými službami.
Šwierczek vyzval na rozsiahlu reformu spravodajských služieb, ich profesionalizáciu a vytvorenie jednotného systému výberu, vzdelávania a kariérneho rastu dôstojníkov. Za nevyhnutné označil aj obmedzenie straníckeho vplyvu na riadenie služieb a vytvorenie dlhodobej nadstraníckej bezpečnostnej stratégie štátu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Šwierczek označil Poľsko v tejto súvislosti za anomáliu, keďže za 35 rokov fungovania služieb nebol od pádu komunizmu podľa neho odhalený žiadny významný ruský agent pôsobiaci priamo v ich štruktúrach. Poukázal pritom na prípady odhalených agentov v službách viacerých západných krajín aj Estónska.
Za jednu z hlavných príčin považuje spôsob budovania personálnej politiky po roku 1990. Tvrdí, že v službách sa postupne vytvoril systém kariérneho postupu závislý od politických nominácií, čo podľa neho oslabovalo odborné kontrolné mechanizmy a vnútornú bezpečnosť inštitúcií.
Podľa bývalého dôstojníka by vážne prípady trestne stíhaných alebo podozrivých bývalých príslušníkov spravodajských služieb mali viesť k rozsiahlej bezpečnostnej analýze ich kontaktov a možných rizík pre štát.
Vojenská kontrarozviedka SKW vo februári zadržala pracovníka ministerstva obrany pre podozrenie zo spolupráce so zahraničnými tajnými službami. Na základe neoficiálnych zdrojov agentúry PAP zadržaná osoba pracovala na Oddelení obrannej stratégie a plánovania. Podľa portálu Onet muža podozrievali zo spolupráce s ruskými tajnými službami.
Šwierczek vyzval na rozsiahlu reformu spravodajských služieb, ich profesionalizáciu a vytvorenie jednotného systému výberu, vzdelávania a kariérneho rastu dôstojníkov. Za nevyhnutné označil aj obmedzenie straníckeho vplyvu na riadenie služieb a vytvorenie dlhodobej nadstraníckej bezpečnostnej stratégie štátu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)