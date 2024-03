Exdôstojník Stasi poprel obvinenia z vraždy Poliaka spred 50 rokov

Berlín 14. marca (TASR) - Bývalý dôstojník východonemeckej tajnej služby Stasi Martin Naumann (80) odmietol vo štvrtok pred súdom obvinenia z vraždy poľského občana, ktorý sa pred 50 rokmi pokúsil prejsť hranicu do Západného Berlína. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Naumann na začiatku procesu potvrdil iba svoju identitu a podľa vyjadrení svojho obhajcu obvinenia odmieta.



Prokuratúra bývalého poručíka Stasi obviňuje z vraždy vtedy 38-ročného Poliaka Czeslawa Kukuczku výstrelom do chrbta z úkrytu vo chvíli, keď sa obeť 29. marca 1974 pokúšala prejsť cez hraničný priechod z Východného do Západného Berlína pri železničnej stanici na ulici Friedrichstrasse.



Kukuczka bol predtým na poľskom veľvyslanectve vo Východnom Berlíne, kde žiadal o povolenie na prechod cez hranicu. Úradníkom pohrozil, že ak mu nevyhovejú, odpáli bombu. Neskôr sa ukázalo, že šlo len o atrapu.



Detaily incidentu predložili dvaja historici, Hans-Hermann Hertle a Filip Ganczak, podľa ktorých poľské veľvyslanectvo o Kukuczkovej hrozbe upovedomilo východonemeckú tajnú službu.



Dôstojníci Stasi nechali Kukuczku vo viere, že bude mať umožnený priechod na Západ; dokonca mu odovzdali výstupné víza a odprevadili ho na priechod na Friedrichstrasse. Namiesto umožnenia prechodu však v skutočnosti dostali rozkaz Poliaka "zneškodniť", uvádzajú historici. Kukuczka prešiel cez tri kontrolné stanovištia, keď ho Nauman z úkrytu zo vzdialenosti dvoch metrov zasiahol výstrelom do chrbta.



Žalujúcou stranou v prípade sú deti i sestra obete, na procese sa však zúčastňovať nebudú, píše AFP. Rodina požaduje rozšírenie vyšetrovania Kukuczkovej smrti na všetkých, ktorí sa nejakým spôsobom na jeho zabití podieľali.



Proces s Naumannom, ktorému je pripisovaný historický význam, otvorili po rokoch vyšetrovania. Európsky zatykač na bývalého dôstojníka Stasi vydali v Poľsku v roku 2021, čo podnietilo nemecké úrady, aby prípad obnovili.



Naumann nakoniec v októbri 2023 obvinili z vraždy. Ide o prvý prípad, keď niekdajší východonemecký predstaviteľ čelí obvineniu z vraždy na bývalej hranici, a nie iba obvineniu z menej závažného trestného činu zabitia, pripomína agentúra DPA.



Po páde Berlínskeho múru v roku 1989 súdy v nemeckej metropole stíhali niekoľko bývalých východonemeckých vojakov, policajtov a vysokopostavených predstaviteľov za zabíjanie ľudí pokúšajúcich sa uniknúť z krajiny. Celkovo odsúdili 130 osôb.