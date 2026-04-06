< sekcia Zahraničie
Exgubernátora Kurskej oblasti odsúdili za úplatkárstvo na 14 rokov
Podľa vyšetrovateľov medzi rokmi 2022 a 2023 spolu so svojim vtedajším zástupcom prijímali úplatky od firiem pri zákazkách týkajúcich sa stavby opevnení.
Autor TASR
Kursk 6. apríla (TASR) - Bývalého gubernátora ruskej Kurskej oblasti Alexeja Smirnova v pondelok odsúdili za úplatkárstvo v súvislosti s výstavbou opevnenia na rusko-ukrajinskej hranici na 14 rokov v trestaneckej kolónii s maximálnym stupňom stráženia, informovala štátna agentúra RIA Novosti. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.
Smirnov sa k svojim činom priznal. Súd v meste Kursk mu navyše uložili pokutu 400 miliónov rubľov (vyše štyri milióny eur), skonfiškoval takmer 21 miliónov rubľov a na desať rokov mu zakázal zastávať verejnú funkciu.
Gubernátorom Kurskej oblasti bol Smirnov od mája do decembra 2024. Podľa vyšetrovateľov medzi rokmi 2022 a 2023 spolu so svojim vtedajším zástupcom Alexejom Dedovom prijímali úplatky od firiem pri zákazkách týkajúcich sa stavby opevnení.
Začiatkom augusta 2024 ukrajinské jednotky nečakane vpadli do Kurskej oblasti a po prvýkrát preniesli vojnu, ktorú vedie Rusko na Ukrajine od februára 2022, na jeho vlastné územie. Ruským silám trvalo niekoľko mesiacov, kým obsadené oblasti znovu dobyli.
Smirnov sa k svojim činom priznal. Súd v meste Kursk mu navyše uložili pokutu 400 miliónov rubľov (vyše štyri milióny eur), skonfiškoval takmer 21 miliónov rubľov a na desať rokov mu zakázal zastávať verejnú funkciu.
Gubernátorom Kurskej oblasti bol Smirnov od mája do decembra 2024. Podľa vyšetrovateľov medzi rokmi 2022 a 2023 spolu so svojim vtedajším zástupcom Alexejom Dedovom prijímali úplatky od firiem pri zákazkách týkajúcich sa stavby opevnení.
Začiatkom augusta 2024 ukrajinské jednotky nečakane vpadli do Kurskej oblasti a po prvýkrát preniesli vojnu, ktorú vedie Rusko na Ukrajine od februára 2022, na jeho vlastné územie. Ruským silám trvalo niekoľko mesiacov, kým obsadené oblasti znovu dobyli.