Exguvernér Hutchinson odstúpil zo súboja o republikánsku nomináciu

Little Rock 16. januára (TASR) - Bývalý republikánsky guvernér amerického štátu Arkansas Asa Hutchinson v utorok odstúpil zo súboja o nomináciu Republikánskej strany do amerických prezidentských volieb v novembri 2024. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Trump v prvých zo série republikánskych primárok v Iowe triumfoval s viac než 51 percentami pred guvernérom štátu Florida Ronom DeSantisom (21,2 percenta) a bývalou veľvyslankyňou pri OSN a exguvernérkou Južnej Karolíny Nikki Haleyovou (19 percent). Podnikateľ Vivek Ramaswamy so ziskom 7,7 percenta oznámil, že zastavuje kampaň a v ďalších primárkach podporuje Trumpa. Hutchinson (73) skončil v Iowe na piatom mieste s 0,2 percentami hlasov, píše stanica CNN.



"Gratulujem Donaldovi J. Trumpovi k včerajšiemu víťazstvu v Iowe, i ostatným kandidátom, ktorí súperili a získali podporu delegátov," uviedol Hutchinson vo vyhlásení. "Zastavujem dnes svoju prezidentskú kampaň a cestujem naspäť do Arkansasu," uviedol.



Právnik a podnikateľ bol guvernérom Arkansasu od januára 2015 do januára 2023. Svoju kandidatúru na republikánsku nomináciu oficiálne oznámil vlani v apríli.