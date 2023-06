Exguvernér New Jersey Ch. Christie oficiálne začal prezidentskú kampaň

New York 7. júna (TASR) - Bývalý guvernér amerického štátu New Jersey Chris Christie v utorok oficiálne vstúpil do boja o republikánsku nomináciu v budúcoročných prezidentských voľbách. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Christie odovzdal príslušné dokumenty volebnej komisii pred podujatím tzv. Town Hall v štáte New Hampshire. Tento 60-ročný politik bol guvernérom New Jersey v rokoch 2010-2018 a o republikánsku nomináciu sa uchádzal aj v roku 2016. Vtedy uspel neskorší prezident Donald Trump.



Trump sa o nomináciu Republikánskej strany uchádza aj v budúcoročných voľbách. Medzi ďalšími kandidátmi sú aj guvernér Floridy Ron DeSantis, bývalá guvernérka Južnej Karolíny Nikki Haleyová, exguvernér Arkansasu Asa Hutchinson či podnikateľ Vivek Ramaswamy.



Bývalý viceprezident USA Mike Pence svoju kampaň oficiálne odštartuje v stredu v štáte Iowa.