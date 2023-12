Exilová opozícia rozbieha pred voľbami v Rusku kampaň proti Putinovi

Londýn/Moskva 10. decembra (TASR) - Tím ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý si odpykáva dlhoročný trest väzenia, spustil tento týždeň projekt pouličnej politickej reklamy proti znovuzvoleniu Vladimira Putina do prezidentského úradu.



Na bilbordoch, ktoré opozícia dala nainštalovať vo viacerých ruských mestách, bol okrem nápisu "Rusko, šťastný nový rok" aj QR kód, ktorý po naskenovaní naviedol používateľa na webovú stránku Rusko bez Putina (Neputin.org), informovala v nedeľu agentúra Reuters.



Tento kaskadérsky kúsok síce ukázal vynaliezavosť Navaľného technicky zdatného tímu, ale jeho trvanie bolo krátke: úrady totiž bilbordy odstránili a prístup na internetovú stránku zablokovali, dodal Reuters.



Pripomenul, že úradujúci ruský prezident Vladimir Putin v piatok verejne oznámil, že v prezidentských voľbách vypísaných na 17. marca sa bude uchádzať o znovuzvolenie.



Keďže má v rukách všetky mocenské páky v Rusku, zdá sa byť v prezidentských voľbách neporaziteľný, ale opoziční aktivisti cítia šancu ukázať, že aj Putin je zraniteľný, upozornil Reuters.



"Samozrejme, že je nemožné poraziť Putina v tzv. voľbách," povedal agentúre Reuters Navaľného poradca Leonid Volkov. "Cieľom našej kampane je zmeniť v Rusku politickú agendu," ozrejmil.



"Nemáme vlastného kandidáta. Mali sme kandidáta Navaľného, ale odmietli ho zaregistrovať, pokúsili sa ho zabiť a zavreli ho do väzenia. Teraz máme takpovediac kolektívneho kandidáta 'proti Putinovi'," vyhlásila pre Reuters blízka spolupracovníčka Navaľného Ľubov Soboľová, ktorá je v Rusku - rovnako ako Volkov - na oficiálnom zozname teroristov a extrémistov a - podobne ako Volkov - žije v exile.



Okrem spomenutej bilbordovej kampane tak začal tábor Navaľného svoju kampaň presviedčania Rusov, aby hlasovali proti súčasnému vedeniu.



Reuters informoval, že opozícia teraz hľadá dobrovoľníkov spomedzi státisícmi ľudí, ktorí po rozpútaní vojny proti Ukrajine ušli z Ruska a žijú v zahraničí, a nabáda ich, aby zavolali svojim príbuzným a známym v Rusku a presvedčili ich hlasovať proti Putinovi. Ideálne je osloviť až 100 ľudí, ale nutné minimum sú desiati, podotkla Soboľová.



Exilová opozícia počíta s tým, že mnoho takto oslovených ľudí sa zľakne a položí telefón, ale predpokladá tiež, že časť ľudí by bolo možné presvedčiť.



Navaľného tím na svojej webovej stránke NotPutin.org tiež vyzýva dobrovoľníkov, aby šírili videá a správy o kampani opozície online, vylepovali letáky a sprejovali alebo maľovali grafity v uliciach. Soboľová to opísala ako "partizánsku" taktiku.



"Putinovou úlohou je zabezpečiť, aby tieto voľby prebehli čo najhladšie a pokojne, bez akéhokoľvek napätia a nervov. Naša úloha je opačná," povedala Soboľová.



Dodala, že prieskumy, ktoré si dala urobiť exilová opozícia, ukázali, že mnohí ľudia nie sú spokojní s Putinom, no boja sa prehovoriť. "Miera represií v Rusku" však podľa Soboľovej ukazuje, že "vedenie (štátu) je znepokojené".



"Putin je v zraniteľnej pozícii. My, na strane opozície, pre neho musíme vytvárať ďalšie body napätia," vyhlásila Soboľová a dodala: "Musíme jemu a jeho režimu robiť problémy, agitovať, šíriť antipropagandu a hovoriť pravdu."



Zámer kandidovať v prezidentských voľbách okrem Putina oznámili len ďalší traja potenciálni kandidáti. Dvaja z nich sú málo známi - Boris Nadeždin a Jekaterina Duncovová -, ktorí môžu mať problémy dokonca už so získaním 300.000 podpisov potrebných na podporu svojej kandidatúry.



Tretí potenciálny kandidát, nacionalista Igor Girkin, je vo väzení a čaká na súdny proces pre obvinenie z podnecovania extrémistickej činnosti.



Za ďalších možných kandidátov sú považovaní komunistický vodca Gennadij Ziuganov a liberálny politik Grigorij Javlinskij, ktorí už v minulosti v prezidentských voľbách kandidovali, ale neboli úspešní.