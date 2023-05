Exilová ruská novinárka Bablojanová odmieta dohady o svojom zdraví

Moskva/Praha 22. mája (TASR) - Exilová ruská novinárka Irina Bablojanová zverejnila výzvu, aby sa jej zdravotné problémy v Nemecku nespájali s fórom ruskej opozície, ktoré sa konalo koncom apríla v Berlíne. Súčasne potvrdila, že vyhľadala lekársku pomoc na berlínskej klinike Charité, kde sa po otrave v roku 2020 liečil aj ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, informovala v pondelok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Bablojanová vo svojom stanovisku zverejnenom na sociálnych sieťach uviedla, že jej zhoršený zdravotný stav nemá nič spoločné s aprílovým fórom organizovaným v Berlíne bývalým ruským oligarchom a súčasným kritikom Kremľa Michailom Chodorkovským.



Dodala, že jej problémy so zdravím sa začali niekoľko mesiacov pred týmto podujatím. "Tu vidím snahu kolegov spájať dve nesúvisiace udalosti," poznamenala Bablojanová kriticky.



Informovala, že nateraz nie je jasné, či v prípade jej zdravotných problémov ide o dôsledok otrávenia. Uviedla, že lekári na klinike Charité sa jej prípadom zaoberajú.



Vo svojom poste na sociálnych sieťach Bablojanová vyzvala novinárov, aby sa zdržali zverejňovania neoverených informácií, aj keď vyjadrila pochopenie pre "túžbu byť prvý", kto príde s prevratnou informáciou.



Prisľúbila súčasne, že keď sa všetko vyjasní, ona bude "prvá, kto o nich napíše".



Bablojanová zrejme reagovala na správy z víkendu, že nemecká polícia vyšetruje možné otrávenie ruskej novinárky a aktivistky, ktoré sa na konci apríla zúčastnili na konferencii v Berlíne a hlásili zdravotné problémy.



Spomínanou aktivistkou je zrejme Natalia Arno z nadácie Slobodné Rusko/Free Russia Foundation, ktorá už desať rokov žije v USA. Tá o svojich zdravotných problémoch informovala na sociálnej sieti.



Reakcii nemeckej strany predchádzalo zverejnenie článku spravodajského webu Agentstvo z minulého týždňa, v ktorom sa píše, že za posledné dva roky sa u najmenej štyroch ľudí - kritikov Kremľa alebo vojny na Ukrajine - objavili buď príznaky možnej otravy, alebo do ich bytov či domov vnikli neznáme osoby, ktoré by mohli byť spájané s ruskými tajnými službami.



Kremeľ popiera akékoľvek spojenie s viacerými potvrdenými alebo predpokladanými prípadmi otravy, ktorým boli vystavení i známi Putinovi kritici - okrem Navaľného napríklad aj politik a novinár Vladimir Kara-Murza. Obaja sú v súčasnosti v ruskom väzení.



V prípade Navaľného nezávislé európske laboratóriá v roku 2020 konštatovali, že bol vystavený nervovoparalytickej látke novičok.



Kara-Murza mal príznaky zodpovedajúce otrave dvakrát - v roku 2015 a v roku 2017.



Stanica RFE/RL doplnila, že v roku 2018 bol v anglickom meste Salisbury nervovoparalytickou látkou novičok otrávený bývalý agent ruskej vojenskej rozviedky Sergej Skripaľ a jeho dcéra. Na základe dôkazov poskytnutých britskými úradmi sa predpokladá, že tento útok vykonali agenti ruskej vojenskej rozviedky.