Exilová ruská televízia Dožď nebude dostupná ani v Litve

Vilnius/Praha 7. decembra (TASR) - Vysielanie ruského exilového televízneho kanála Dožď bude zastavené nielen v Lotyšsku, ale aj v susednej Litve. Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) o tom informovala litovská komisia pre rozhlas a televíziu.



Komisia vysvetlila, že na základe platnej vysielacej licencie mohla televízia Dožď šíriť svoje vysielanie v členských krajinách EÚ, ako aj v Rusku, USA a ďalších štátoch, informuje TASR.



Po odobratí licencie lotyšskými úradmi nebude TV Dožď od 8. decembra dostupný ani v ponuke káblových televízií v Litve, spresnila komisia podľa litovského spravodajského webu LRT.



Televízia Dožď ukončila svoje aktivity a vysielanie v Rusku krátko po tom, ako Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Svoje vysielanie obnovila 18. júla zo štúdií v Rige. V poslednom čase však lotyšské úrady vzniesli voči TV Dožď niekoľko výhrad a upozornení na nerešpektovanie podmienok licencie, ktoré sa týkali tlmočenia obsahu do litovčiny.



Začiatkom decembra dostala TV Dožď v Lotyšsku pokutu 10.000 EUR za to, že vo vysielaní použila mapu s Krymským polostrovom ako územím Ruska a za slovné spojenie "naša armáda", keď sa hovorilo o ruských ozbrojených silách.



Lotyšská bezpečnostná služba začiatkom decembra začala činnosť televízie Dožď preverovať aj kvôli vyjadreniu jej moderátora, ktorý v živom vysielaní hovoril o pomoci ľuďom zmobilizovaným do ruskej armády.



V reakcii na tieto pochybenia lotyšská rada pre elektronické masmédiá (NEPLP) v utorok oznámila, že TV Dožď odobrala licenciu na vysielanie na území Lotyšska.



Predseda NEPLP Ivars Abolinš spresnil, že NEPLP prijala svoje rozhodnutie z dôvodu "ohrozenia národnej bezpečnosti a verejného poriadku" Lotyšska. Dodal, že TV Dožď "prestane vysielať 8. decembra", informuje TASR.



Abolinš pri zdôvodňovaní rozhodnutia NEPLP argumentoval, že verdikt mediálnej rady "ukazuje, že Lotyšsko je právny a demokratický štát, ktorý je otvorený médiám, pretože vpustil na svoje územie veľa médií spojených s Ruskom, ktoré tu môžu slobodne pracovať." "Potrestaný bol iba televízny kanál Dožď, ktorý porušil zákon," pripomenul Abolinš.



Mnohí ruskí novinári žijúci od rozpútania vojny na Ukrajine Ruskom kritizovali rozhodnutie lotyšských úradov, pričom poukazovali na to, že TV Dožď sa vo svojom spravodajstve jasne vymedzoval proti politike súčasného ruského vedenia a proti vojne na Ukrajine.



Mnohí z ruských novinárov konštatovali, že rozhodnutie Rigy "nahráva" prokremeľskej propagande. Kritizovali, že Európa nakupuje od Ruska zemný plyn, čím sa fakticky financuje vojnu na Ukrajine, a "teraz likviduje aj opozičných novinárov v exile, čím pomáha administratíve prezidenta Ruskej federácie".



Poradca kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak, ktorý pre TV Dožď často komentuje dianie na Ukrajine a jej vzťahy s Ruskom a západnými partnermi, uviedol, že bude pokračovať v spolupráci s redakciou tohto média. Zdôraznil súčasne, že v čase vojny je nutné vyjadrovať sa korektne a jednoznačne.



Medzinárodná mimovládna organizácia na ochranu novinárov reportéri bez hraníc (RSF) vyjadrila ľútosť v súvislosti s rozhodnutím lotyšských úradov.



RSF síce uznali, že to, čo lotyšské úrady TV Dožď vytkli, si "skutočne zaslúži kritiku", ale rozhodnutie Rigy považujú za "ranu (zasadenú) slobode informácií".



Redakcia TV Dožď oznámila, že vo svojej práci bude pokračovať na internete. Jej vysielanie síce už nebude v ponuke káblových televízií, ale bude dostupné na platforme YouTube.