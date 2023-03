Exilové vedenie Mariupola kritizovalo návštevu “zločinca“ Putina

Kyjev/Mariupol 19. marca (TASR) - Exilové vedenie juhoukrajinského mesta Mariupol kritizovalo v nedeľu návštevu ruského prezidenta Vladimira Putina v tomto prístave, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Medzinárodný zločinec Putin navštívil okupovaný Mariupol. Pozrel si 'obnovu mesta'... v noci. Pravdepodobne preto, aby nevidel mesto, zabité jeho 'oslobodením', za denného svetla," uviedla mariupolská mestská rada v príspevku na svojom účte na sociálnej sieti Telegram.



Kremeľ v nedeľu označil návštevu Putina v Mariupole za "spontánnu".



"Bolo to všetko veľmi spontánne," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reportérom. "Pohyb po meste taktiež nebol naplánovaný", rovnako ani jeho stretnutie s miestnymi obyvateľmi, dodal.



Zničené ukrajinské prístavné mesto Mariupol padlo do rúk Ruska vlani po dlhom obliehaní. Putin pricestoval do Mariupola po prekvapivej sobotňajšej návšteve Krymského polostrova, ktorú uskutočnil pri príležitosti deviateho výročia jeho anexie od Ukrajiny.



Ťažké boje o prístavné mesto Mariupol v Doneckej oblasti vypukli bezprostredne po začiatku ruskej vojenskej invázie 24. februára 2022. Poslední obrancovia padli do ruského zajatia 20. mája.