Exilového ruského šéfkuchára kritického ku Kremľu našli mŕtveho

Belehrad/Londýn 13. novembra (TASR) - Populárneho ruského šéfkuchára Alexeja Zimina, ktorý pôsobil v reštaurácii v centre Londýna a bol otvoreným kritikom ruskej anexie Krymu či invázie na Ukrajinu, našli mŕtveho v srbskom hlavnom meste Belehrad. Informuje o tom v stredu britská stanica BBC.



Päťdesiatdvaročný Zimin mal pred časom reláciu o varení v ruskej prokremeľskej televízii NTV. Program však zrušili po tom, ako Zimin po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zverejnil na sociálnych sieťach protivojnové príspevky.



Roky žil v exile v Londýne, kde bol spoluzakladateľom reštaurácie Zima, ktorá v stredu na Instagrame potvrdila jeho úmrtie. "Alexej bol pre nás nielen kolegom, ale aj priateľom, blízkym človekom, s ktorým sme mali to šťastie prežiť veľa - dobrého, milého aj smutného... Celý tím (reštaurácie) Zima vyjadruje sústrasť Alexejovej rodine a smúti spolu s ňou," uviedla.



Zimin prispieval do mnohých kuchárskych časopisov a bol spoluautorom viacerých kníh o varení. Podľa ruských médií ho našli bezvládneho v hotelovej izbe v Belehrade, do ktorého pricestoval, aby tam propagoval svoju novú knihu nazvanú Anglomania.