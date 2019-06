Eximinister Kickl ponúkol Kurzovi obnovenie spolupráce medzi FPÖ a ÖVP

Koalícia ÖVP a FPÖ sa rozpadla v máji.

Viedeň 12. júna (TASR) - Pravicovo-populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ) je ochotná prekonať nedávny rozpad vládnej koalície s konzervatívnou Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) a obnoviť vzájomnú spoluprácu. Napísal to v utorok na Facebooku jeden z popredných politikov FPÖ, bývalý minister vnútra Herbert Kickl, ktorého vyjadrenie citovali tlačové agentúry DPA a APA.



"Jednoducho budeme po voľbách pokračovať v populárnej spoločnej ceste reforiem, ktorú ste prednedávnom opustili pod nátlakom starej ÖVP," odkázal Kickl šéfovi ľudovcov, odvolanému kancelárovi Sebastianovi Kurzovi. "Toto by si predsa želala i väčšina obyvateľstva," dodal exminister.



Koalícia ÖVP a FPÖ sa rozpadla v máji po zverejnení kompromitujúceho videozáznamu, nakrúteného tajne na španielskom ostrove Ibiza, na ktorom je zachytený dnes už bývalý predseda FPÖ Heinz-Christian Strache, ako pred voľbami z roku 2017 diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu a údajnej príbuznej ruského oligarchu výhľadovo sľubuje verejné zákazky, ak mu pomôže k úspechu.



Strache po tomto škandále odstúpil z postu vicekancelára, na čo kancelár Kurz odvolal Kickla a koaličnú vládu opustili aj zvyšní ministri z FPÖ. Parlament neskôr aj s podporou FPÖ vyslovil Kurzovi nedôveru. Vedenie krajiny nakoniec prevzala začiatkom júna úradnícka vláda, ktorej predsedá ako dočasná kancelárka Brigitte Bierleinová.



Podľa Kickla môže Kurz prijatím ponuky zabrániť tomu, že FPÖ bude spolupracovať s konkurenčnou Sociálnodemokratickou stranou Rakúska (SPÖ). Podmienkou obnoveného spojenectva je však to, že FPÖ získa späť všetky rezorty, ktoré do májovej krízy ovládala, dodal exminister vnútra.



Súčasná prechodná vláda Rakúska má priviesť krajinu k predčasným parlamentným voľbám, naplánovaným na september. Podľa informácií zverejnených v utorok je pravedpodobným termínom hlasovania 29. september.