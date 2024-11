Exit poll CNN: Väčšina voličov nie je spokojná s vývojom krajiny

Washington 5. novembra (TASR) - Približne tri štvrtiny amerických voličov zastávajú negatívny postoj k súčasnému vývoju v USA. Vyplýva to z predbežných výsledkov exit pollu, ktorý uskutočnila televízia CNN medzi voličmi v tohtoročných prezidentských voľbách, píše TASR.



Približne štvrtina respondentov sa v prieskume označila za nadšených alebo spokojných so stavom svojej krajiny. Viac ako 40 percent opýtaných uviedlo, že sú nespokojní a 30 percent, že pre súčasnú situáciu v USA sú nahnevaní.



Vo všeobecnosti však voliči zostávajú optimistickí. Viac ako 60 percent respondentov tvrdí, že najlepšie dni USA ešte len prídu.



Voliči hodnotili aj prezidenta Joea Bidena, pričom iba približne 40 percent z nich uviedlo, že jeho prácu schvaľujú. Biden z volieb odstúpil v lete po slabom výkone v prvej predvolebnej debate. V súboji o Biely dom ho nahradila jeho viceprezidentka Kamala Harrisová.



Exit polly televízie CNN sa uskutočňujú kombináciou osobných a telefonických rozhovorov s voličmi v deň volieb, ako aj ľuďmi, ktorí volili predčasne. Vykonala ich spoločnosť Edison Research.



Osobné rozhovory sa uskutočnili na 279 volebných miestach. Na prieskume sa zúčastnilo 16.604 voličov, pričom štatistická chyba sa pohybuje na úrovni dvoch percentuálnych bodov.



Voľby amerického prezidenta aktuálne prebiehajú na celom území Spojených štátov. V súboji o Biely dom proti sebe stoja súčasná viceprezidentka Harrisová z Demokratickej strany a jej republikánsky protikandidát a exprezident Donald Trump.



Prvé volebné miestnosti by sa mali uzavrieť hodinu po polnoci stredoeurópskeho času, a to vo viacerých štátoch na východnom pobreží USA vrátane kľúčového štátu Georgia.