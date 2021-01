Portugalci si zrejme znovuzvolili úradujúceho prezidenta de Sousu

Portugalský krajne pravicový populistický prezidentský kandidát André Ventura odchádza z volebnej miestnosti po jeho hlasovaní v prezidentských voľbách v Lisabone 24. januára 2021. Foto: TASR/AP

Lisabon 24. januára (TASR) - Víťazom nedeľňajších prezidentských volieb v Portugalsku sa zrejme stal úradujúci prezident Marcelo Rebelo de Sousa. Vyplýva to z exit pollu, ktorý po uzatvorení volebných miestností zverejnili portugalské médiá, informovala agentúra AP.Podľa prieskumu medzi voličmi vychádzajúcimi z hlasovacích miestností de Sousa, považovaný za jasného favorita, zvíťazil s výrazným náskokom so ziskom 57-62 percent hlasov.Na druhom mieste skončila socialistická kandidátka Ana Gomesová so ziskom 13-16 percent hlasov a tesne za ňou pravicový populista André Ventura.Exit poll vykonalo výskumné centrum Portugalskej katolíckej univerzity pre verejnoprávnu televíziu RTP. Účasť voličov bola približne 45-50 percent, čo je menej, než vo voľbách z posledných rokov, k čomu zrejme prispela súčasná pandémia.V Portugalsku začal pred desiatimi dňami platiť druhý plošný lockdown, ktorý má zastaviť nárast počtu prípadov nákazy novým koronavírusom.Podľa údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa má Portugalsko aktuálne najvyššie denné prírastky nakazených a úmrtí na 100.000 obyvateľov na svete. Portugalský zdravotný systém je preto pod obrovským tlakom.