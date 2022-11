Exit poll: V dánskych voľbách nezískal väčšinu ani jeden z blokov

Volič si prezerá hlasovací lístok vo volebnej miestnosti v Kodani počas predčasných parlamentných volieb v Dánsku v utorok 1. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Kodaň 1. novembra (TASR) - V utorkových predčasných parlamentných voľbách zrejme nezískal väčšinu ani jeden z hlavných blokov. Vyplýva to z exit pollov, ktoré po uzavretí volebných miestností zverejnili dánske televízie. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.Z výsledkov exit pollov vyplýva, že parlamentnú väčšinu nezískal ľavicový, tzv. červený blok úradujúcej premiérky Mette Frederiksenovej, ale ani konkurenčný "modrý" blok pravicových strán.Rozhodujúcu úlohu pri zostavovaní novej vlády bde mať preto novozaložená strana Umiernených vedená bývalým dánskym premiérom Larsom Lökkem Rasmussenom. Ani jeden z blokov totiž nebude podľa pozorovateľov schopný vládnuť bez Rasmussenovej strany.Podľa výsledkov exit pollov by mal najsilnejší "červený" blok premiérky Frederiksenovej získať v 179-člennom parlamente približne 85-86 kresiel.Na druhom mieste skončila "modrá" aliancia liberálov a konzervatívcov podporovaná populistickými stranami, ktorá by mala mať 72-73 poslancov.Strana Umiernených by mala v novom parlamente obsadiť 17 kresiel.Tesný a nerozhodný výsledok dánskych volieb a kľúčovú úlohu strany expremiéra Rasmussena pri zostavovaní novej vlády predpovedali už predvolebné prieskumy. O jej podporu sa uchádza ľavicový aj pravicový blok.