Exit poll: Väčšina nechce, aby Biden v roku 2024 znova kandidoval

Washington 9. novembra (TASR) - Viac než dve tretiny voličov, ktorí sa zúčastnili na utorňajších voľbách do Kongresu USA, nechcú, aby sa súčasný prezident Spojených štátov Joe Biden v roku 2024 opätovne uchádzal o post šéfa Bieleho domu. Vyplýva to z prvých výsledkov exit pollu, ktorý pre stanicu CNN a ďalšie spravodajské weby uskutočnila spoločnosť Edison Research.



Viac ako sedem z desiatich nezávislých voličov a približne deväť z desiatich voličov Republikánskej strany uviedlo, že si nepraje, aby bol Biden v roku 2024 súčasťou prezidentskej kampane. Menej než šesť z desiatich voličov Demokratickej strany si myslí, že by mal Biden znova kandidovať.



Takmer šesť z desiatich nezávislých voličov má na Bidena negatívny názor a približne rovnaký počet nesúhlasí s krokmi, ktoré robí ako prezident. Spomedzi demokratických voličov má negatívny postoj voči Bidenovi len jeden z desiatich. Naopak, u republikánskych voličoch je to až deväť z desiatich.



Na exprezidenta Donalda Trumpa majú podľa exit pollu negatívny názor dve tretiny nezávislých voličov a viac ako deväť z desiatich demokratických voličov. Len vyše tri štvrtiny republikánskych voličov majú k nemu kladný postoj.



CNN pripomenula, že nezávislí voliči tvoria zhruba štvrtinu z celkového počtu voličov v USA. Demokratickí voliči predstavujú okolo tretiny a republikánski viac ako tretinu všetkých voličov.