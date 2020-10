Exit poll: Vo voľbách vo Viedni zvíťazila ľavica

Viedeň 11. októbra (TASR) - Stredoľavá strana úradujúceho starostu Viedne Michaela Ludwiga zvíťazila v nedeľných komunálnych voľbách v rakúskom hlavnom meste, ukázal exit poll. Podpora krajnej pravice (FPÖ) však prudko klesla po zničujúcom škandále. Konečné výsledky volieb budú zverejnené v pondelok. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Ludwigova Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) získala podľa exit pollov 41,7 percenta hlasov, čo je oproti roku 2015 nárast o 2,1 percentuálneho bodu. Strane tak nič nebráni, aby obnovila svoju koalíciu so zelenými, ktorí skončili na treťom mieste, alebo vytvorila novú alianciu s konzervatívcami či liberálmi.



Stredoľavá strana vylúčila akúkoľvek dohodu s krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), ktorá je vnútorne rozdelená a potrestaná voličmi za vlaňajšie zverejnenie videozáznamu, tajne zhotoveného na španielskom ostrove Ibiza v roku 2017. Video zachytáva vtedajšieho straníckeho lídra Heinza-Christiana Stracheho, ako diskutuje o možných nelegálnych daroch pre FPÖ so ženou, ktorá sa vydáva za bohatú Rusku. Tejto údajnej príbuznej istého ruského oligarchu Strache výhľadovo sľubuje verejné zákazky, ak jeho strane pomôže k úspechu vo voľbách.



Počet hlasov odovzdaných vo voľbách pre FPÖ klesol o 23,3 percentuálneho bodu a dosiahol len 7,5 percenta. Stracheho nová strana dostala len 3,6 percenta hlasov a do viedenského zastupiteľstva sa zrejme nedostane, píše agentúra DPA.



Exit poll, teda prieskum medzi voličmi, ktorí práve vyšli z volebnej miestnosti po odovzdaní hlasu, urobil inštitút SORA. Má možnú odchýlku dve percentá - to je viac než v roku 2015, pretože počas pandémie koronavírusu hlasoval väčší počet ľudí poštou.



Viedeň je hlavné mesto Rakúska a jednou z deviatich rakúskych spolkových krajín. V nedeľných voľbách si voliči vyberali mestské zastupiteľstvo a starostov 23 mestských častí.