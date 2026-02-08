Exit polly po voľbách v Japonsku naznačujú hladké víťazstvo LDP

< sekcia Zahraničie
Tokio 8. februára (TASR) - Japonská vládnuca Liberálnodemokratická strana (LDP) premiérky Sanae Takaičiovej bude v novom zložení dolnej komory parlamentu disponovať výraznou väčšinou. Vyplýva to z exit pollu zverejneného televíziou NHK po nedeľných predčasných voľbách, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
Spolu s jej koaličným partnerom Japonskou inovačnou stranou by podľa exit pollu mohla vláda pod vedením LDP disponovať aj dvojtretinovou väčšinou 310 poslancov. To by jej umožňovalo prelamovať prípadné vetá zákonov zo strany hornej komory, kde koalícia väčšinou nedisponuje.
Zisk 310 alebo viac kresiel by vládnemu bloku zabezpečil dvojtretinovú väčšinu po prvýkrát od volieb v roku 2017 za vlády zosnulého expremiéra Šinza Abého.
Reuters pripomína, že prvá japonská premiérka Takaičiová vyhlásila predčasné voľby koncom januára v snahe vyťažiť z vysokej popularity svojej osoby medzi japonskými voličmi.
