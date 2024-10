Exit polly v Japonsku predpovedajú porážku vládnucej strany vo voľbách

Tokio 27. októbra (TASR) - Japonská vládnuca Liberálno-demokratická strana (LDP), ktorú v ostatnom čase sužovali korupčné škandály, prvýkrát od roku 2009 zrejme nezíska parlamentnú väčšinu. Otázne je aj to, či vôbec dokáže vytvoriť väčšinovú koalíciu so svojím doterajším partnerom, stranou Kómeitó, informujú agentúry AFP a Reuters podľa dosiaľ zverejnených exit pollov viacerých japonských médií.



Podľa projekcií japonskej verejnoprávnej stanice NHK by súčasná koalícia mala v 465-člennej komore dolného parlamentu získať 174 až 254 kresiel. Strane LDP by pritom malo podľa tohto exit pollu malo pripadnúť 153 až 219 kresiel, zatiaľ čo Kómeitó 21 až 35 kresiel.



Najväčší opozičný subjekt, Ústavnodemokratická strana Japonska (CDPJ), by podľa týchto odhadov mal získať 128 až 191 kresiel. Obdobné exit polly zverejnili už aj viaceré ďalšie japonské médiá. Podľa prieskumu Nippon TV by napríklad súčasná koalícia získala 198 a opozičná CDJP 157 kresiel, čo je v oboch prípadoch značne menej ako parlamentná väčšina.



Ak by sa uvedené projekcie potvrdili, bola by to podľa AFP rana pre japonského premiéra Šigera Išibu, ktorý sa len 1. októbra ujal svojej funkcie a krátko na to rozpustil parlament a vyhlásil predčasné voľby, pričom dúfal, že tak posilní svoj mandát. Jeho cieľom bolo, aby súčasná koalícia dosiahla väčšinu hlasov. Porážka LDP aj doterajšej koalície by zrejme podkopala jeho pozíciu v strane, ktorú by tiež mohla donútiť k problematickému hľadaniu nových koaličných partnerov, či snáh o vytvorenie menšinovej vlády.



"Dostávame prísny rozsudok," reagoval už na exit polly samotný Išiba s tým, že voliči v nedeľných parlamentných voľbách zjavne vládnucej strane tlmočili túžbu, aby "sa nad sebou zamyslela".