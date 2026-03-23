Exit polly: Výsledok referenda v Taliansku o súdnictve bude tesný
Stúpenci zmien argumentujú, že zmodernizujú pomalý súdny systém a posilnia transparentnosť.
Autor TASR
Rím 23. marca (TASR) - Výsledok talianskeho referenda o zmene ústavy, ktorá by v prípade schválenia zásadne upravila fungovanie súdnictva, je podľa exit pollov mimoriadne tesný. Viaceré prieskumy naznačujú, že Taliani častejšie krúžkovali možnosť „nie“, píše TASR podľa správ agentúr ANSA, AFP a Reuters.
Exit polly pre televízne stanice RAI a La7 uvádzajú, že proti návrhu vlády premiérky Giorgie Meloniovej hlasovalo medzi 49 a 53 percentami voličov a za návrh medzi 47 a 51 percentami. Z prieskumu stránky YouTrend vyplýva, že proti hlasovalo približne 51,5 percenta Talianova a 48,5 percenta bolo za. Účasť bola približne 60 percent.
Reformu súdnictva už schválili obe komory parlamentu. Keďže si však vyžaduje zmenu ústavy, ústavný zákon musí potvrdiť aj referendum a v ňom sa za musí vysloviť nadpolovičná väčšina voličov. Ide o kľúčový projekt pravicovej vlády premiérky Meloniovej a výsledok hlasovania preto bude dôležitou skúškou voličskej podpory.
Stúpenci zmien argumentujú, že zmodernizujú pomalý súdny systém a posilnia transparentnosť. Talianska pravica tiež tvrdí, že veľká časť justície je spojená s ľavicou. Podľa kritikov však reforma nerieši deklarované priority, zvýši politický vplyv na súdnictvo a ohrozí jeho nezávislosť.
Základom reformy je oddelenie kariérneho pôsobenia sudcov a prokurátorov, ktorí sa doteraz môžu rozhodnúť pre zmenu, hoci to zriedka využívajú. Ústavný zákon by tiež zaviedol nové samosprávne dozorné orgány pre obe skupiny a na výbere ich členov by sa podieľal parlament.
Napriek politickému sporu panuje v Taliansku široká zhoda, že justícia si vyžaduje reformu, hoci sa rôznia názory na to, ako to dosiahnuť. Právne konania často trvajú oveľa dlhšie ako v iných európskych krajinách a podľa jedného prieskumu len 40 percent Talianov justícii dôveruje.
Exit polly pre televízne stanice RAI a La7 uvádzajú, že proti návrhu vlády premiérky Giorgie Meloniovej hlasovalo medzi 49 a 53 percentami voličov a za návrh medzi 47 a 51 percentami. Z prieskumu stránky YouTrend vyplýva, že proti hlasovalo približne 51,5 percenta Talianova a 48,5 percenta bolo za. Účasť bola približne 60 percent.
Reformu súdnictva už schválili obe komory parlamentu. Keďže si však vyžaduje zmenu ústavy, ústavný zákon musí potvrdiť aj referendum a v ňom sa za musí vysloviť nadpolovičná väčšina voličov. Ide o kľúčový projekt pravicovej vlády premiérky Meloniovej a výsledok hlasovania preto bude dôležitou skúškou voličskej podpory.
Stúpenci zmien argumentujú, že zmodernizujú pomalý súdny systém a posilnia transparentnosť. Talianska pravica tiež tvrdí, že veľká časť justície je spojená s ľavicou. Podľa kritikov však reforma nerieši deklarované priority, zvýši politický vplyv na súdnictvo a ohrozí jeho nezávislosť.
Základom reformy je oddelenie kariérneho pôsobenia sudcov a prokurátorov, ktorí sa doteraz môžu rozhodnúť pre zmenu, hoci to zriedka využívajú. Ústavný zákon by tiež zaviedol nové samosprávne dozorné orgány pre obe skupiny a na výbere ich členov by sa podieľal parlament.
Napriek politickému sporu panuje v Taliansku široká zhoda, že justícia si vyžaduje reformu, hoci sa rôznia názory na to, ako to dosiahnuť. Právne konania často trvajú oveľa dlhšie ako v iných európskych krajinách a podľa jedného prieskumu len 40 percent Talianov justícii dôveruje.