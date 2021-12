Exkancelár Kurz odíde z postu predsedu ÖVP aj z politiky

Viedeň 2. decembra (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz odstúpi z postu predsedu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP). Informovala o tom vo štvrtok agentúra APA s odvolaním sa na internetové vydanie denníka Krone Zeitung a zdroje z prostredia ÖVP.



Kurza by mal na poste šéfa strany nahradiť minister vnútra Karl Nehammer, píše APA.



Kurz ako dôvod svojho stiahnutia sa z politiky uvádza narodenie svojho prvého dieťaťa. Jeho partnerka v sobotu (27. novembra) porodila syna.



Špeciálna protikorupčná prokuratúra podozrieva Kurza a niektorých jeho spolupracovníkov zo sprenevery. Kurz zo štátnych peňazí údajne financoval prieskumy verejnej mienky, pomocou ktorých sa dostal do čela strany a neskôr aj vlády. Okrem toho sa údajne dopustil krivej výpovede pred parlamentným výborom pre vyšetrovanie korupčného škandálu Ibiza. Kurz všetky obvinenia odmieta, 11. októbra však pod verejným tlakom druhýkrát odstúpil z funkcie kancelára, ktorým bol od 7. januára 2020.



V tejto funkcii pôsobil aj od decembra 2017 do mája 2019, keď odstúpil pre škandál Ibiza.



Rakúsky parlament Kurza 18. novembra jednomyseľne zbavil poslaneckej imunity, aby mohlo byť voči nemu vedené vyšetrovanie podozrení z korupcie. Tento krok podporil aj samotný Kurz a jeho ÖVP.