Exkancelára Kurza uznali vinným z krivej výpovede

Viedeň 23. februára (TASR) - Bývalého rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza v piatok uznali vinným z nepravdivej výpovede pri parlamentnom vyšetrovaní preverujúcom sériu korupčných škandálov. Viedenský krajinský súd mu udelil osemmesačný podmienečný trest, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Verdikt sa týka Kurzovho svedectva pri parlamentnom vyšetrovaní, ktoré bolo zamerané na údajnú korupčnú kauzu Ibizagate z čias jeho prvej vlády. Tá padla v roku 2019.



Bývalý rakúsky kancelár bol v tejto korupčnej kauze obžalovaný z poskytnutia nepravdivých dôkazov o svojej úlohe pri zakladaní štátnej holdingovej spoločnosti Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG).



Kurz pred parlamentným výborom v roku 2020 zľahčoval svoj vplyv pri vymenovaní vtedajšieho predstaviteľa ministerstva financií Thomasa Schmida do čela ÖBAG. Súkromné správy, ktoré unikli do médií, však naznačili, že obaja o tejto záležitosti diskutovali.



Agentúra DPA v súvislosti s piatkovým odsúdením Kurza, ktorý bol populárny ako kancelár aj líder Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), píše, že tento verdikt pravdepodobne pomôže jeho politickým oponentom v predvolebnej kampani.



V Rakúsku prebehne v tomto roku viacero volieb - v marci to budú komunálne voľby, v júni eurovoľby a koncom septembra parlamentné voľby. V niektorých spolkových krajinách sa budú konať aj krajinské voľby.