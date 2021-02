Exkomisárka OSN ľutuje svoju reakciu na údajný únos princeznej Latífy

Na nedatovanej videosnímke z neznámeho miesta rozpráva do kamery mobilného telefónu princezná Latífa, dcéra jedného z najbohatších a najvplyvnejších mužov SAE emira Muhammada ibn Rášida Maktúma.Princezná Latífa sa v roku 2018 pokúsila utiecť zo SAE, jej loď však zastavilo komando pri pobreží Indie. Dubajská vláda neskôr informovala, že Latífu "priviezli naspäť", a zároveň zverejnili jej fotografie so slovami, že doma dostáva "všetku potrebnú starostlivosť a podporu". Na tajných videách adresovaných svojim priateľom však Latífa obvinila svojho otca z únosu a núteného návratu do SAE.