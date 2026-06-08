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Exkomisárka OSN zložila prísahu ako generálna guvernérka Kanady
Vo svojom prejave po zložení prísahy v kanadskom Senáte Arbourová vyzvala Kanadu, aby bola vzorom v riešení globálnych výziev.
Autor TASR
Ottawa 8. júna (TASR) - Niekdajšia hlavná prokurátorka Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu a Rwandu či vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Louise Arbourová sa v pondelok oficiálne ujala funkcie generálnej guvernérky Kanady, informovala agentúra AFP. Ako zástupkyňa britského panovníka bude v krajine vykonávať rozsiahle ústavné právomoci, vrátane podpisovania zákonov, vymenúvania ministrov a bude aj hlavnou veliteľkou kanadských ozbrojených síl.
Vo svojom prejave po zložení prísahy v kanadskom Senáte Arbourová vyzvala Kanadu, aby bola vzorom v riešení globálnych výziev. „Svet nás sleduje. Nie preto, aby kopíroval všetko čo robíme, ale aby čerpal inšpiráciu z krajiny, ktorá sa snaží ísť do budúcnosti s väčšou bezpečnosťou, prosperitou a dôstojnosťou pre všetkých,“ zdôraznila.
Kanadský premiér Mark Carney, ktorý Arbourovú na funkciu nominoval, uviedol, že celý život bránila „najzraniteľnejších“ a bude reprezentovať kanadské líderstvo vo svete. „Kanadu, ktorá je majákom pre svet v neistote,“ povedal.
Arbourová (79) má za sebou významnú kariéru v medzinárodnom práve. Pôsobila ako hlavná prokurátorka tribunálov, ktoré vyšetrovali zverstvá spáchané počas konfliktov v bývalej Juhoslávii a počas genocídy v Rwande.
Jeden z najvýznamnejších momentov jej kariéry bol v máji 1999, keď vzniesla obvinenia proti Slobodanovi Miloševičovi za zločiny v juhosrbskej provincii Kosovo. Miloševič bol v tom čase ešte prezidentom Juhoslávie a stal sa prvou úradujúcou hlavou štátu, ktorú medzinárodný súd obvinil z vojnových zločinov.
V rokoch 2004 až 2008 Arbourová zastávala post vysokej komisárky OSN pre ľudské práva a v rokoch 2009 až 2014 šéfovala nezávislej mimovládnej organizácii Medzinárodná krízová skupina, ktorá mapuje vojnové zóny a krízy v regiónoch po celom svete, pričom o tom pripravuje podrobné správy pre vlády, OSN, EÚ a ďalšie medzinárodné inštitúcie.
Vo funkcii generálnej guvernérky Arbourová vystriedala Mary Simonovú, ktorá bola vôbec prvou príslušníčkou pôvodných národov Kanady na tomto poste.
Vo svojom prejave po zložení prísahy v kanadskom Senáte Arbourová vyzvala Kanadu, aby bola vzorom v riešení globálnych výziev. „Svet nás sleduje. Nie preto, aby kopíroval všetko čo robíme, ale aby čerpal inšpiráciu z krajiny, ktorá sa snaží ísť do budúcnosti s väčšou bezpečnosťou, prosperitou a dôstojnosťou pre všetkých,“ zdôraznila.
Kanadský premiér Mark Carney, ktorý Arbourovú na funkciu nominoval, uviedol, že celý život bránila „najzraniteľnejších“ a bude reprezentovať kanadské líderstvo vo svete. „Kanadu, ktorá je majákom pre svet v neistote,“ povedal.
Arbourová (79) má za sebou významnú kariéru v medzinárodnom práve. Pôsobila ako hlavná prokurátorka tribunálov, ktoré vyšetrovali zverstvá spáchané počas konfliktov v bývalej Juhoslávii a počas genocídy v Rwande.
Jeden z najvýznamnejších momentov jej kariéry bol v máji 1999, keď vzniesla obvinenia proti Slobodanovi Miloševičovi za zločiny v juhosrbskej provincii Kosovo. Miloševič bol v tom čase ešte prezidentom Juhoslávie a stal sa prvou úradujúcou hlavou štátu, ktorú medzinárodný súd obvinil z vojnových zločinov.
V rokoch 2004 až 2008 Arbourová zastávala post vysokej komisárky OSN pre ľudské práva a v rokoch 2009 až 2014 šéfovala nezávislej mimovládnej organizácii Medzinárodná krízová skupina, ktorá mapuje vojnové zóny a krízy v regiónoch po celom svete, pričom o tom pripravuje podrobné správy pre vlády, OSN, EÚ a ďalšie medzinárodné inštitúcie.
Vo funkcii generálnej guvernérky Arbourová vystriedala Mary Simonovú, ktorá bola vôbec prvou príslušníčkou pôvodných národov Kanady na tomto poste.