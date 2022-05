Exkráľ Juan Carlos prvý raz po dvoch rokoch navštívil syna v Madride

Madrid 23. mája (TASR) - Škandálmi poškvrnený bývalý španielsky kráľ Juan Carlos navštívil v pondelok v Madride svojho syna a súčasného panovníka Filipa VI. Stalo sa tak počas krátkeho, ale kontroverzného návratu exmonarchu do vlasti po dvoch rokoch dobrovoľného exilu v Spojených arabských emirátoch (SAE), informuje tlačová agentúra AFP.



Stretnutie sa uskutočnilo na záver prvej návštevy bývalého kráľa v Španielsku, odkedy sa v auguste 2020 presťahoval do SAE.



Juan Carlos (Ján Karol I.) celé desaťročia požíval úctu za to, že po smrti diktátora Francisca Franca v roku 1975 viedol Španielsko k demokracii. Škandály týkajúce sa jeho financií a súkromného života ho však prinútili v roku 2014 po takmer 40 rokoch na tróne abdikovať v prospech svojho syna a následne opustiť Španielsko.



Juan Carlos (84) letecky pricestoval do Španielska z Abú Zabí minulý týždeň v piatok na trojdňovú regatu (preteky plachtových lodí), na ktorej sa zúčastnil so svojou jachtou Bribon.



V pondelok ráno dorazil do kráľovského paláca Zarzuela v Madride priamo z regaty, ktorá sa konala pri pobrežnom meste Sanxenxo v autonómnom spoločenstve Galícia na severozápade krajiny.



Exmonarcha sa od svojho odchodu do SAE nevidel ani so svojou odlúčenou manželkou, kráľovnou Sofiou. Po súkromnom rodinnom stretnutí odletel späť do emirátov, uviedol kráľovský palác.



Návšteva nasledovala po marcovom rozhodnutí prokuratúry ukončiť vyšetrovanie finančných záležitostí bývalého kráľa – čiastočne preto, že bol počas svojho pôsobenia na tróne chránený pred trestným stíhaním a zároveň došlo k premlčaniu.



Kráľ Filip VI. sa od svojho nástupu na trón v roku 2014 od svojho korupčníckeho otca dištancoval v snahe napraviť renomé španielskej monarchie. Juana Carlosa v exile nenavštívil ani raz a oficiálne s ním až do minulého týždňa netelefonoval.



Juan Carlos sa má podľa AFP znova vrátiť do Sanxenxa o tri týždne, keď sa tam bude konať ďalšia regata.