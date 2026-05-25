Exmanžel expremiérky Murrell sa priznal k sprenevere peňazí
Autor TASR
Londýn 25. mája (TASR) - Bývalý výkonný riaditeľ Škótskej národnej strany (SNP) a exmanžel expremiérky Nicoly Sturgeonovej Peter Murrell sa v pondelok priznal k sprenevere viac ako 400.000 libier zo straníckej pokladnice. Okrem iného boli použité na nákup áut a luxusného tovaru. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
Murrella (61) zatkli v apríli 2023 po domovej prehliadke v dome oboch manželov neďaleko Glasgowa. Funkciu výkonného riaditeľa SNP zastával v rokoch 2001 až 2023. V písomnom priznaní viny teraz potvrdil, že v období od 12. augusta 2010 do 13. januára 2023 spreneveril 400.310,65 libry.
„Peter Murrell preukázal absolútne pohŕdanie veľkou verejnou dôverou, ktorá bola v neho vložená ako do výkonného riaditeľa politickej strany, a svojou pozíciou v širšom politickom establišmente v Škótsku počas mnohých rokov,“ povedal zástupca náčelníka škótskej polície Stuart Houston.
„Zneužil svoje privilegované postavenie s prístupom k finančným prostriedkom SNP, aby presúval peniaze na svoje vlastné účty a financoval si luxusný životný štýl, po ktorom túžil, ale na ktorý nemal prostriedky,“ dodal Houston. Rozsudok bude vynesený 23. júna.
SNP dlhodobo vyšetrujú v prípade zneužitia 600.000 libier z darov na podporu jej kampane za nezávislosť Škótska, vysvetľuje AFP.
Sturgeonová odstúpila z funkcie predsedníčky SNP a škótskej premiérky vo februári 2023 - niekoľko mesiacov predtým, ako bola aj ona zatknutá v rámci vyšetrovania financií strany. V marci minulého roka však bola zbavená obvinení z protiprávneho konania. Obaja 13. januára 2025 oznámili rozchod a koniec manželstva.
