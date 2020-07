Johnnyho Deppa obvinila jeho exmanželka z týrania

Londýn 20. júla (TASR) - Herečka Amber Heardová (34) v pondelok vo svojej výpovedi pred londýnskym súdom uviedla, že herec Johnny Depp (57) - jej bývalý manžel - sa jej viackrát vyhrážal smrťou a aj ju fyzicky týral, píše agentúra Reuters.



Depp sa súdi s mediálnym domom News Group Newspaper, pod ktorý patrí aj britský denník The Sun. Ten v roku 2018 publikoval článok, v ktorom Deppa označil za násilníka. Depp mediálnu skupinu zažaloval za urážku na cti.



"Niektoré hádky boli také intenzívne, že som sa bála, že ma zabije - či už úmyselne, alebo po strate kontroly," povedala Heardová vo výpovedi.



"Doslovne sa mnohokrát vyhrážal, že ma zabije, najmä neskôr v priebehu nášho vzťahu".



Heardová už predtým Deppa obvinila, že medzi rokmi 2013-16 sa jej najmenej 14-krát vyhrážal smrťou. Zvyčajne po tom, čo sa opil alebo zdrogoval. Hovorí aj, že známy herec ju verbálne i fyzicky týral.



Opísala ho ako "extrémne manipulatívneho človeka", ktorý "využíva svoju charizmu, aby v ľuďoch vytvoril istý dojem reality," uvádza britská spravodajská stanica BBC.



Heardová ďalej uviedla, že počas hádky v hotelovej izbe v Tokiu v roku 2015 si na ňu Depp kľakol a udrel ju zozadu do hlavy.



Depp obvinenia odmieta.



Heardová sa s Deppom stretla počas nakrúcania filmu Rumový denník (The Rum Diary). V roku 2015 sa zaňho vydala. V roku 2017 sa pár rozviedol, približuje BBC.