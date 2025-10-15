< sekcia Zahraničie
Exmiliardára Benka odsúdili na dva roky za podvody voči veriteľom
Benko ešte pred dvoma rokmi patril s majetkom v odhadovanej hodnote okolo šiestich miliárd dolárov medzi najbohatších Rakúšanov.
Autor TASR
Innsbruck 15. októbra (TASR) — Krajinský súd v Innsbrucku odsúdil v stredu bývalého rakúskeho realitného magnáta Reného Benka na dva roky väzenia nepodmienečne za podvod voči svojim veriteľom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Tento prípad je jedným zo 14, ktoré vyšetrujú rakúske justičné orgány. Týkal sa zatajovania majetku vo výške približne 660.000 eur na úkor pohľadávok veriteľov počas platobnej neschopnosti.
Sudcovia dospeli k záveru, že 48-ročný Benko sa dopustil priestupku tým, že koncom roka 2023 daroval svojej matke 300.000 eur. Vzhľadom na hroziaci bankrot jeho realitnej spoločnosti Signa bolo toto darovanie trestným činom, pretože peniaze sa tým dostali mimo dosahu veriteľov.
V prípade zaplatenia zálohy vo výške 360.000 eur na nájomné a prevádzkové náklady svojej vily v Innsbrucku bol Benko zbavený obvinenia. Oslobodenie od druhého obvinenia je významné, pretože trestná sadzba je do výšky 300.000 eur až päť rokov a desať rokov v prípadoch presahujúcich túto hranicu.
Verdikt ešte nie je právoplatný. Na začiatku súdneho procesu sa Benko vyhlásil za nevinného. Do trestu sa mu započíta aj čas, ktorý strávil vo väzbe od svojho zadržania v januári 2025.
Prokuratúra medzičasom dokončila podobnú obžalobu týkajúcu sa ukrývania luxusných hodiniek a 120.000 eur v hotovosti. Obhajoba však podala námietku, takže konanie súdneho procesu v tomto prípade nie je isté.
Benko ešte pred dvoma rokmi patril s majetkom v odhadovanej hodnote okolo šiestich miliárd dolárov medzi najbohatších Rakúšanov. Tieto odhady však boli založené na nadhodnotených hodnotách nehnuteľností.
V roku 2000 v ére nízkych úrokových sadzieb založil realitnú spoločnosť Immofina neskôr premenovanú na Signa, ktorá vlastnila prevažne exkluzívne komerčné nehnuteľnosti a mala pobočky v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku a Luxembursku. Postupne však firmy z Benkovho holdingu začali žiadať o ochranu pred veriteľmi a rakúsky miliardár vyhlásil na konci roka 2023 bankrot. Celkové pohľadávky veriteľov voči spoločnosti Signa Holding a jej jednotlivým spoločnostiam sa pohybujú v miliardách eur.
