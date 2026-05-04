Exminister Blažek potvrdil, že polícia ho obvinila v kauze bitcoin
Praha 4. mája (TASR) - Bývalý český minister spravodlivosti Pavel Blažek v pondelok serveru Novinky.cz potvrdil, že polícia ho v bitcoinovej kauze obvinila zo zneužitia právomoci a legalizácie výnosov z trestnej činnosti. S obvinením nesúhlasí a zdôraznil, že jeho jediným úmyslom bolo, aby mal z darovaných bitcoinov prospech rezort spravodlivosti, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Cítim sa absolútne nevinný. Všetko to sú úmyselné trestné činy a mojím jediným úmyslom bolo - a to až v dobe, keď už bitcoiny boli na účte štátu - aby z toho malo ministerstvo nejaký prospech,“ povedal Blažek.
Obvinenie si podľa svojich slov zatiaľ prečítal len veľmi zbežne, lebo zháňal advokáta. Zdôraznil, že polícia ho v ňom neviní z toho, že by sa obohatil, ale že darovacej zmluve nepredchádzali určité formálne procesy. „Podľa mňa sa polícia domnieva, že nejakým spôsobom, ktorý som ja nepochopil, sme mali pánovi (Tomášovi) Jiřikovskému (ktorý štátu bitcoiny daroval, pozn. TASR) pomôcť tým, že ten dar štát prijal. Ale to je moje pochopenie po veľmi povrchnom čítaní,“ dodal.
Z dokumentu vraj zatiaľ vyčítal len to, že je obvinený preto, lebo štát získal bitcoiny. „Ak to dobre chápem, teraz mi bude ten istý štát, ktorému som sa nejakým spôsobom podieľal na zvýšení majetku, musieť dokázať, že som mal nejaký iný úmysel než tento, čo som nemal,“ uviedol Blažek. Dodal, že jeho advokát podal proti uzneseniu o začatí trestného stíhania sťažnosť.
Vrchné štátne zastupiteľstvo (VSZ) v Olomouci, ktoré vykonáva dozor, v pondelok oznámilo, že polícia v prípade obvinila tri osoby. Okrem Blažka sú nimi podľa médií aj jeho niekdajší námestník Radomír Daňhel a advokát Jiřikovského Kárim Titz. Hrozí im päť až 12 rokov väzenia.
Bitcoiny, ktoré vlani v marci ministerstvo spravodlivosti od Jiřikovského prijalo, mali v tom čase hodnotu takmer jednej miliardy českých korún. S veľkou pravdepodobnosťou však pochádzali z výnosov nelegálneho darknetového trhoviska Sheep Marketplace a Nucleus market. Médiá preto poukázali na to, že by mohlo ísť o legalizáciu výnosov z trestnej činnosti a prípad začala vyšetrovať polícia. Blažek následne rezignoval, za prijatie bitcoinov sa ospravedlnil a dodal, že situáciu podcenil. Vláda pre túto kauzu čelila aj pokusu o vyslovenie nedôvery.
