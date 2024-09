Exminister Ganc: Izrael by sa mal sústreďovať na hranicu s Libanonom

Washington 9. septembra (TASR) - Izrael by mal obrátiť svoju pozornosť na libanonskú hranicu a tamojšie militantné hnutie Hizballáh, povedal v nedeľu bývalý izraelský minister vojnového kabinetu Benny Ganc s tým, že na vysporiadanie sa s Pásmom Gazy je momentálne dostatok síl. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Prišiel čas severnej hranice a myslím si, že v tomto smere sme sa oneskorili," upozornil Ganc na konferencii o Blízkom východe vo Washingtone. Izrael podľa neho urobil chybu, keď evakuoval väčšinu severnej časti krajiny v reakcii na ostreľovanie Hizballáhom.



Medzi Izraelom a Iránom podporovaným šiitským hnutím takmer každý deň dochádza k cezhraničnej paľbe. Hizballáh tvrdí, že z jeho strany ide o prejav podpory palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, ktoré spolu s ďalšími ozbrojenými skupinami vlani v októbri zaútočilo na južné časti Izraela, po čom vzplanula vojna v Pásme Gazy.



"V Gaze sme prekročili rozhodujúci bod kampane. Môžeme tam uskutočniť všetko, čo sa nám zachce. Mali by sme sa snažiť o uzavretie dohody, aby sme dostali našich rukojemníkov, ale ak sa nám to nepodarí v najbližšej dobe - o niekoľko dní alebo týždňov, alebo akokoľvek inak - mali by sme ísť na sever," vyhlásil exminister Ganc, ktorý na pozíciu člena už rozpusteného vojnového kabinetu rezignoval začiatkom júna. Odstúpil pre to, že vláda Benjamina Netanjahua nemala plán pre Pásmo Gazy v povojnovom období.



Ganc vo Washingtone povedal, že Izrael je schopný v prípade potreby zasahovať aj samotný Libanon. Tvrdí, že Hamas je už minulosťou a hlavným problémom je momentálne Irán a ním podporované skupiny vrátane Hizballáhu v tomto regióne.



Na situáciu na hranici s Libanonom v nedeľu počas návštevy tzv. koridoru Necarim v strednej časti Pásma Gazy upozornil aj izraelský minister obrany Joav Galant. Vojakom povedal, že Izrael sa pripravuje na všetko, čo sa môže stať na severnej hranici krajiny. "Presun ťažiska môže nastať rýchlo a môže sa týkať aj vás v krátkom čase," dodal podľa vyhlásenia rezortu obrany.