Exminister Mattis: Trump sa snaží Američanov rozdeliť, nie spojiť

Washington 4. júna (TASR) - James Mattis, bývalý minister obrany v administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa, vydal v stredu mimoriadne vyhlásenie a uviedol v ňom, že za súčasné celonárodné nepokoje je zodpovedná Trumpova vláda. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Donald Trump je prvý prezident v mojom živote, ktorý sa nesnaží americký ľud zjednotiť - dokonca ani nepredstiera, že sa o to snaží. Namiesto toho sa nás pokúša rozdeliť," napísal Mattis vo vyhlásení, poskytnutom americkému magazínu The Atlantic.



"Sme svedkami následkov troch rokov takejto úmyselnej snahy (o rozdelenie). Sme svedkami následkov troch rokov bez zrelého riadenia krajiny," uviedol Mattis.



Bývalý minister obrany vyzval Američanov, aby "odmietli a vzali na zodpovednosť tých ľudí v úrade, ktorí zosmiešňujú našu ústavu".



Mattis, ktorý odstúpil v decembri 2018 kvôli Trumpovmu príkazu úplne stiahnuť vojakov zo Sýrie, zároveň vyjadril podporu demonštrantom proti rasizmu.



Uviedol, že cítil "hnev a odpor", keď sledoval vývoj udalostí z minulého týždňa. Trump sa totiž vyhrážal, že použije armádu proti celoštátnym protestom, ktoré v niektorých mestách vyústili do násilia, pripomenula agentúra AFP.



Zúrivosť vyvolala v ľuďoch vražda Afroameričana Georgea Floyda z 25. mája, ktorého pri zatýkaní zadusil belošský policajt, keď mu deväť minút kľačal na krku. Okoloidúci svedkovia to zachytili na videu, ktoré sa rýchlo rozšírilo na internete.



Demonštrácie boli väčšinou pokojné, ale niektoré skĺzli v nočných hodinách do násilností a rabovania.