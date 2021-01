Exminister obrany USA navrhuje zmeniť systém tzv. jadrového kufríka

Washington 9. januára (TASR) - Bývalý minister obrany USA William Perry vyzval zvoleného prezidenta USA Joea Bidena, aby zreformoval systém, ktorý prezidentovi poskytuje výlučnú kontrolu nad jadrovým arzenálom. Tento systém označil za "zastaraný, zbytočný a mimoriadne nebezpečný".



Perryho výzva prišla krátko po tom, ako sa predsedníčka Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiová v piatok stretla s generálom Markom Milleyom, predsedom Zboru náčelníkov štábov americkej armády. Disktutovali o tom, ako zaistiť, aby dosluhujúci prezident Donald Trump nemohol v posledných dňoch vo funkcii uskutočniť jadrový útok, uviedla agentúra AFP.



Perry sa domnieva, že Biden by mal po nástupe do funkcie oznámiť, že sa bude deliť o oprávnenie na použitie jadrových zbraní s vybranou skupinou kongresmanov.



V článku pre magazín Politico, ktorý Perry napísal spolu s Tomom Collinom z nadácie Plowshares Fund zasadzujúcej sa za silnejšie jadrové kontroly, je aj návrh, aby Biden po 20. januári, keď sa ujme prezidentskej funkcie, vyhlásil, že USA nikdy nezačnú jadrovú vojnu a bombu použijú iba na odvetu.



Súčasný systém podľa autorov článku dáva prezidentovi - ktorémukoľvek - neobmedzenú moc spôsobiť globálnu deštrukciu, a to v okamihu. Autori článku považujú tento prístup za "nedemokratický, zastaraný, nepotrebný a mimoriadne nebezpečný".



Perry, ktorý bol ministrom obrany v rokoch 1994-97, označil Trumpa za "nepríčetného" a dodal: "Naozaj si myslíme, že Trump je dostatočne zodpovedný na to, aby mu bola zverená moc skoncovať so svetom?"



Agentúra AFP pripomenula, že amerických prezidentov neustále sprevádza vojenský asistent, ktorý nosí kufrík s tajnými kódmi a pokynmi potrebnými na spustenie jadrového útoku.



Perry a Collina varujú, že prezidenti takto majú "absolútnu autoritu na začatie jadrovej vojny".



"Trump môže do niekoľkých minút aktivovať stovky atómových bômb, alebo iba jednu. Nepotrebuje názor niekoho ďalšieho. Minister obrany nemá slovo. Kongres nehrá žiadnu rolu," upozornil Perry, ktorý sa v článku pýta: "Prečo podstupujeme toto riziko?"



Táto prax sa zrodila na konci druhej svetovej vojny, keď prezident USA Harry Truman po útokoch na japonské mestá Hirošimy a Nagasaki rozhodol, že právomoc nariadiť použitie atómových zbraní by nemala zostať v rukách armády, ale mala by prejsť výlučne na prezidenta.