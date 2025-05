Exminister odsúdený v USA má s manželkou zaplatiť Mexiku 2,4 mld. USD

Mexiko/Washington 23. mája (TASR) - Niekdajší mexický minister verejnej bezpečnosti Genaro García Luna, ktorý si od minulého októbra v Spojených štátoch odpykáva 38-ročný trest odňatia slobody, musí spolu s manželkou zaplatiť viac než 2,4 miliardy dolárov mexickej vláde. V rámci občianskoprávneho konania o tom vo štvrtok rozhodol americký súd na Floride, píše TASR podľa agentúry AFP.



Garcíu Lunu usvedčila porota newyorského súdu ešte v roku 2023 z prijatia miliónov dolárov v úplatkoch výmenou za ochranu drogového kartelu Sinaloa pri pašovaní kokaínu, proti ktorému mal v skutočnosti bojovať.



Je najvyššie postaveným predstaviteľom mexickej vlády, ktorý bol kedy súdený v USA. Vyslúžil si prezývku „superpolicajt“. Trest si odpykáva za údajnú korupciu a pranie špinavých peňazí v súvislosti s desiatkami verejných zákaziek.



Americká sudkyňa Lisa Walshová teraz nariadila Garcíovi Lunovi zaplatiť viac ako 747 miliónov dolárov a jeho manželke Linde Cristine Pereyrovej viac než 1,7 miliardy dolárov. Ide o rozsudok v žalobe, ktorú na floridskom súde mexická vláda podala v septembri 2021. Peniaze priznané súdom sú podľa vyhlásenia vlády trojnásobkom pôvodne požadovanej sumy.



V rokoch 2001 až 2012 zastával García Luna niekoľko vysokopostavených funkcií v bezpečnostných zložkách svojej krajiny. Do roku 2006 pôsobil ako šéf mexickej obdoby amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), potom bol ministrom verejnej bezpečnosti vo vláde vtedajšieho prezidenta Felipeho Calderóna. Na tomto poste v podstate riadil federálnu políciu a väčšinu protidrogových operácií.



Po odchode z úradu sa presťahoval na Floridu. Jeho právnici uviedli, že pred zatknutím v roku 2019 bol legitímnym podnikateľom, ktorý sa na Floride venoval poradenskej činnosti.



García Luna a jeho spolupracovníci založili spoločnosti, ktoré získali 30 pochybných vládnych zákaziek v čase jeho pôsobenia na ministerskom poste a aj šesť rokov potom. Zmluvy sa týkali napríklad sledovacích a komunikačných zariadení používaných vo väzniciach a pri spravodajskej činnosti. Pravdepodobne boli nadhodnotené, v jednom prípade bola zmluva dokonca sfalšovaná, píše AP.



Príjmy zo zákaziek García Luna údajne presmeroval na zahraničné účty, z ktorých mnohé boli založené na Barbadose, a potom ich poslal do Miami na nákup luxusných bytov a veteránov vrátane vozidiel značky Mustang zo 60. a 70 rokov. Spolu so spolupracovníkmi si kúpili aj luxusné športové autá ako Lamborghini a Ferrari.