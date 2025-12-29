< sekcia Zahraničie
Exminister vnútra Nepálu vypovedal ohľadom zásahov na protestoch
Protesty vyvolal vládny zákaz sociálnych sietí, korupcia a nespokojnosť so zlým vládnutím. Lechak (62) odstúpil 8. septembra po tom, čo pred budovou parlamentu v Káthmandu zomrelo 20 ľudí.
Autor TASR
Káthmandu 29. decembra (TASR) - Bývalý minister vnútra Nepálu Rameš Lechak v pondelok vypovedal pred vyšetrovacou komisiou pre septembrové zásahy polície proti demonštráciám. Násilné protesty si vyžiadali 77 mŕtvych a v reakcii na ne odstúpil premiér Khadga Prasád Šarma Oli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Protesty vyvolal vládny zákaz sociálnych sietí, korupcia a nespokojnosť so zlým vládnutím. Lechak (62) odstúpil 8. septembra po tom, čo pred budovou parlamentu v Káthmandu zomrelo 20 ľudí. Demonštranti vtedy podpálili parlament, domy a súkromné sídla viacerých politikov.
Lechak trvá na tom, že nevydal rozkaz na zásah. Tvrdí, že bezpečnostným silám povedal, aby sa vyhli obetiam. „Nikdy som nedal žiadny pokyn na použitie sily počas protestu,“ povedal novinárom po vypovedaní pred komisiou. „Neexistuje žiadne zákonné ustanovenie, ktoré by ministrovi vnútra umožnilo vykonávať takúto právomoc,“ dodal.
Hovorca komisie informoval, že bývalý minister vnútra bude vypovedať aj v utorok. Dodal, že pre Lechaka naďalej platí zákaz cestovania, ako aj pre expremiéra, ktorý bude tiež vypovedať pred vyšetrovacou komisiou. Bývalý predseda vlády komisiu obvinil, že je neústavná.
Pred komisiou už vypovedali kľúčoví bezpečnostní predstavitelia vrátane náčelníka armády a bývalého šéfa polície.
V Nepále sa 5. marca uskutočnia voľby, dovtedy vládu povedie premiérka Sušíla Kárkíová. Tá po nástupe do funkcie zriadila komisiu na vyšetrenie násilia počas protestov.
