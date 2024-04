Britský exminister varoval pred „zmrazením“ konfliktu na Ukrajine

Londýn 26. apríla (TASR) - Bývalý britský minister obrany Ben Wallace vo štvrtok v rozhovore pre agentúru DPA varoval pred návrhmi, aby sa vojna na Ukrajine stala zamrznutým konfliktom.



Myšlienku "zmrazenia" vojny na Ukrajine nedávno vyslovil vysokopostavený člen vládnucich sociálnych demokratov v Nemecku.



"V roku 2014 konflikt zmrazili a Ukrajina mala na frontovej línii medzi rokom 2014 a (ruskou vojenskou) inváziou 18.000 zavraždených vojakov," upozornil Wallace. "Rusko prezbrojí, nadobudne ďalšie vybavenie a spraví to, čo po roku 2014. A neskôr sa vráti," dodal.



Ako Wallace ďalej podotkol, "problém so zamrznutým konfliktom je, že ho musíte zaručiť". Na to sa však ani Ukrajina už nenechá presvedčiť, pretože v minulosti sa pokúšali garantovať pomoc Kyjevu Británia, USA, Nemecko i Francúzsko. "Takže keby ste boli Ukrajinci, dôverovali by ste v tomto momente skutočne našim zárukám? A čo by ste dali Ukrajine, aby ste ju presvedčili, aby zmrazila konflikt? ... Možno by povedali: 'Dajte nám členstvo v NATO'," upozornil bývalý britský minister obrany.



Zároveň však odmietol špekulovať o tom, či by Ukrajina výmenou za členstvo v Severoatlantickej aliancii bola ochotná prestať bojovať za svoje územia okupované Ruskom. "Je to na Ukrajine, aby sa rozhodla, oni prišli o tisícky ľudí. A oni sú tí, ktorí za nás práve teraz bojujú. My nebojujeme," pripomenul a dodal, že podľa jeho názoru by s tým nesúhlasilo ani Rusko.



Wallace zároveň vyzval nemeckého kancelára Olafa Scholza, aby súhlasil s dodaním riadených striel typu Taurus Ukrajine. Scholz sa tomu naďalej bráni napriek opakovaným výzvam Kyjeva, píše DPA. Ako podotkol, rozumie Scholzovým obavám z možnej eskalácie konfliktu, podotkol však, že sú neopodstatnené.



"Počas celého tohto procesu sme mohli vidieť, že červené línie stanovené Ruskom sú ako krieda, jednoducho ich zotrú z tabule," uviedol. "Ukrajina sa však bude držať všetkých obmedzení, ktoré jej určíte," dodal.



Britský exminister obrany zároveň ocenil Nemecko za zvýšenie podpory Ukrajine, zopakoval však svoju ostrú kritiku na adresu Scholzovho vládnutia. Nemecký kancelár podľa neho nie je vhodným lídrom pre aktuálne prebiehajúci konflikt, je nerozhodný a podporu Nemecka Ukrajine marí aj nedostatočná komunikácia s Kyjevom, cituje DPA.