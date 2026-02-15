< sekcia Zahraničie
Exministra Haluščenka zadržali pri pokuse opustiť krajinu
Úrad vo svojom vyhlásení meno Haluščenka neuviedol, minulý rok však pôsobil ako minister energetiky a vlani v novembri z funkcie odstúpil.
Autor TASR
Kyjev 15. februára (TASR) - Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) v nedeľu oznámil, že zadržal bývalého ministra pre energetiku Hermana Haluščenka - ktorý vlani rezignoval vzhľadom na rozsiahly korupčný škandál - pri pokuse opustiť krajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnes pri prekračovaní štátnej hranice vyšetrovatelia NABU zadržali bývalého ministra energetiky v rámci prípadu ‚Midas‘,“ uviedol úrad vo vyhlásení s odkazom na obrovský korupčný škandál v energetickom sektore, ktorý minulý rok otriasol Ukrajinou.
„Počiatočné vyšetrovacie konanie prebieha v súlade s požiadavkami zákona a súdnymi sankciami. Podrobnosti budú zverejnené neskôr,“ dodala NABU.
Haluščenko bol jedným z niekoľkých ministrov, ktorí v roku 2025 odstúpili po tom, čo NABU odhalila rozsiahle sprisahanie s cieľom prania špinavých peňazí v energetickom sektore krajiny.
Sprisahanci podľa NABU zorganizovali systém úplatkov vo výške 100 miliónov dolárov na odčerpávanie finančných prostriedkov, čo vyvolalo hnev verejnosti v čase rozsiahlych výpadkov dodávok elektriny spôsobených ruskými útokmi.
Vyšetrovatelia uviedli, že Haluščenko z toho získal „osobné výhody“. Ukrajinu dlhodobo sužuje korupcia a potlačenie úplatkárstva sa považuje za kľúčovú požiadavku jej snahy o vstup do Európskej únie, konštatuje AFP.
