Exministra, ktorý bol vo väzbe za nešťastie v Novom Sade, prepustili

Nový Sad 27. novembra (TASR) - Neprocesný senát Vrchného súdu v srbskom meste Nový Sad v stredu rozhodol o prepustení bývalého srbského ministra výstavby, dopravy a infraštruktúry Gorana Vesiča z väzby po tom, čo ho zadržali v súvislosti so zrútením strechy novosadskej železničnej stanice. Nešťastie z 1. novembra si vyžiadalo 15 obetí na životoch, informuje TASR podľa správy agentúry TANJUG.



Vyšetrovanie prípadu a dôkazy doposiaľ predložené prokuratúrou podľa súdu nezakladajú dôvodné podozrenie, že by sa Vesič bol dopustil závažného trestného činu všeobecného ohrozenia, a preto môže byť z väzby prepustený. Vo vyhlásení súdu sa tiež uvádza, že prepustenie Vesiča z väzby neovplyvní ďalšie vyšetrovanie.



Exministra zadržali 21. novembra a o štyri dni neskôr na neho novosadský súd uvalil 30-dňovú väzbu, pripomína TANJUG. Na ďalší deň, 26. novembra, ho po náhlom zhoršení zdravotného stavu previezli do ústavu srdcovo-cievnych chorôb vo vojvodinskej Kamenici.



Nešťastie, ku ktorému došlo na nedávno zrenovovanej novosadskej železničnej stanici, prinieslo srbskému prezidentovi Aleksandrovi Vučičovi a jeho vládnucej Srbskej pokrokovej strane (SNS) značné politické komplikácie, poznamenáva agentúra Reuters. Opozícia, ale aj množstvo radových občanov ju totiž obviňujú z rodinkárstva a korupcie, čo SNS odmieta.



Opozícia vláde vyčíta, že za nešťastie odmieta prevziať zodpovednosť. Na odstúpenie vyzýva aj srbského premiéra Miloša Vučeviča, ktorý bol v čase výstavby spomínanej železničnej stanice starostom Nového Sadu.