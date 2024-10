Exministra v Singapure odsúdili za prijímanie úplatkov na rok väzenia

Singapur 3. októbra (TASR) - Súd v Singapure vo štvrtok poslal bývalého ministra dopravy S. Iswarana do väzenia na 12 mesiacov za marenie spravodlivosti a prijímania nezákonných darov v hodnote 300.000 dolárov. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na správy miestnych médií.



Singapur je často označovaný za jednu z najmenej skorumpovaných krajín na svete a ide o prvé odsúdenie vysokopostaveného politika za prijímanie úplatkov od roku 1975.



Iswaran (62) bol uznaný vinným minulý týždeň. Prokuratúra požadovala trest odňatia slobody na šesť až sedem mesiacov, napísal denník The Straits Times. Obhajcovia exministra, ktorý pomohol do Singapuru priviesť preteky Formuly 1, žiadali maximálny trest osem týždňov.



Iswaran rezignoval v januári po oficiálnom obvinení z prijatia úplatkov. Úradom vrátil finančný zisk vo výške približne 295.000 dolárov a boli mu zabavené vedné dary vrátane bicykla značky Brompton, uviedla generálna prokuratúra. Od podnikateľov prijímal tiež dary ako lístky na anglickú Premier league či muzikály v Londýne, píše Reuters. Pozorovatelia považovali jeho súdny proces za jeden z politicky najvýznamnejších v histórii mestského štátu.