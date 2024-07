Exmoderátor BBC priznal vinu za vyhotovovanie nevhodných snímok detí

Londýn 31. júla (TASR) - Bývalý moderátor britskej stanice BBC Huw Edwards sa v stredu pred londýnskym súdom priznal k trom bodom obžaloby súvisiacej s vyhotovovaním nemravných fotografií detí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a staníc Sky News a BBC.



Edwardsovi poslal iný muž cez aplikáciu WhatsApp 377 snímok so sexuálnym motívom, z ktorých 41 tvorili obrázky detí. K skutku malo dôjsť v období od decembra 2020 do apríla 2022.



Šesťdesiatdvaročný Edwards mal v telefóne sedem snímok kategórie A, čo je najzávažnejšia kategória nevhodných snímok, píše BBC. Na týchto fotografiách boli podľa Sky News zobrazené deti vo veku 13 až 15 rokov. Podľa prokuratúry však existovali aj dva pohyblivé obrázky dieťaťa pravdepodobne vo veku sedem až deväť rokov.



Edwardsov právnik povedal, že nič nenasvedčuje tomu, že by bývalý spravodajca vyhotovil alebo vytvoril niektorý z obrázkov a že snímky boli len v jeho aplikácii WhatsApp. Moderátor podľa neho neuchovával ani neposielal fotografie a ani ich nevyžadoval od nikoho iného.



Podľa Sky News môže pojem "vyhotovenie" zahŕňať otvorenie, sprístupnenie, stiahnutie a uloženie obsahu alebo prijatie obrázku prostredníctvom sociálnych médií, aj keď je nevyžiadaný a aj keď je súčasťou skupiny.



Minulý rok v júli boli zverejnené informácie, že v tom čase nemenovaný moderátor BBC údajne zaplatil tínedžerovi za sexuálne explicitné fotky. Manželka moderátora Vicky Flindová následne vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že vinníkom je práve Edwards. V tom čase tiež oznámila, že moderátor trpí vážnymi psychickými problémami a v posledných rokoch sa liečil na ťažké depresie. V čase jej vyhlásenia bol hospitalizovaný v nemocnici.



Londýnska metropolitná polícia moderátora zadržala v novembri minulého roka a obvinenia proti nemu boli vznesené koncom júna. Rozsudok si vypočuje 16. septembra.



Edwards, ktorý v apríli na svoju pozíciu rezignoval, bol jedným z najznámejších a najlepšie platených moderátorov BBC. Dvadsať rokov viedol spravodajskú reláciu britskej stanice a divákov informoval o celoštátnych udalostiach vrátane oznámenia úmrtia kráľovnej Alžbety II. a reportáže z jej pohrebu.