Exnámestníka ruského ministra obrany odsúdili za spreneveru
Autor TASR
Moskva 10. apríla (TASR) - Bývalého námestníka ruského ministra obrany Pavla Popova odsúdili v piatok za spreneveru na 19 rokov väzenia v trestnej kolónii s maximálnym stupňom stráženia, informovala ruská agentúra RIA Novosti. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.
Popova vzali auguste 2024 do väzby pre podozrenie zo spáchania podvodu v súvislosti s výstavbou zábavného parku Patriot s vojenskou tematikou neďaleko Moskvy, ktorý má byť oslavou ruskej armády. Podľa vyšetrovateľov sa dopustil sprenevery, keď na stavbu tohto komplexu v rokoch 2021 až 2024 dohliadal.
Popov pôsobil vo funkcii námestníka ministra obrany od novembra 2013 do júna 2024. Zadržali ho zhruba tri týždne po tom, ako boli pre obvinenia so sprenevery do väzby vzatí aj dvaja ďalší funkcionári spájaní s výstavbou parku - Viačeslav Achmedov a generálmajor Vladimir Šesterov.
Achmedov a Šesterov sa na rozdiel od Popova k svojim skutkom priznali a boli odsúdení na šesť a päť rokov väzenia. Popovovi súd tiež nariadil zaplatiť pokutu 85 miliónov rubľov (približne 940.000 eur).
